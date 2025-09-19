হোম > সারা দেশ > রাঙ্গামাটি

কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে ৮ ফুট লম্বা অজগর সাপ অবমুক্ত

কাপ্তাই (রাঙামাটি) প্রতিনিধি 

কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান এলাকার রামপাহাড়ের গহিন অরণ্যে সাপটি অবমুক্ত করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাঙামাটির কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান এলাকায় একটি অজগর সাপ অবমুক্ত করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উদ্যান এলাকার রামপাহাড়ের গহিন অরণ্যে সাপটি ছাড়া হয়। সাপটি আট ফুট লম্বা এবং এর ওজন সাড়ে ছয় কেজি। পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) আবু কাওসার বাপ্পি এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

আজ বিকেল ৫টায় এসিএফ আবু কাওসার বাপ্পি, কাপ্তাই রেঞ্জ অফিসার ওমর ফারুক স্বাধীন, রামপাহাড় বিট কর্মকর্তা মিঠু তালুকদার ও বন বিভাগের কর্মীরা সাপটিকে কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানের রামপাহাড় এলাকায় গহিন অরণ্যে অবমুক্ত করেন। এ সময় বন বিভাগ ও  ওয়াইল্ড লাইফ অ্যান্ড স্নেক রেসকিউ টিম ইন বাংলাদেশের (ডব্লিউএসআরটিবিডি) সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ২টায় রাঙামাটি সদর উপজেলার একটি বাসাবাড়ি থেকে ডব্লিউএসআরটিবিডির সদস্যরা

অজগর সাপটিকে উদ্ধার করে কাপ্তাই বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করেন।

এসিএফ আবু কাওসার বাপ্পি বলেন, ‘আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বন্য প্রাণী অবমুক্ত করা এবং মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বন্য প্রাণী ও বন রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি।’ তিনি বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও সচেতন হওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

