কাপ্তাইয়ে বন্য হাতির আক্রমণে বৃদ্ধার মৃত্যু, আরও একজন আহত

রাঙামাটির আসামবস্তী-কাপ্তাই সড়কে বন্য হাতির আক্রমণে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও এক নারী। এ ছাড়া হাতির আক্রমণে দুটি অটোরিকশাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
মারা যাওয়া নারীর নাম ঝর্ণা চাকমা (৬৫)। তিনি রাঙামাটি সদর উপজেলার জীবতলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যানপাড়ার মিলন কারবারির স্ত্রী বলে নিশ্চিত করেছেন জীবতলী মৌজার হেডম্যান হিটলার দেওয়ান।
কাপ্তাই বন বিভাগের রেঞ্জ অফিসার ওমর ফারুক স্বাধীন ও কাপ্তাই নতুনবাজার সিএনজিচালক সমিতির সভাপতি আবু বক্কর জানান, রাঙামাটি হতে কাপ্তাইয়ে আসার পথে আজ সন্ধ্যা ৭টার দিকে আগরবাগান এক কিলোমিটার এলাকায় একটি অটোরিকশা বন্য হাতির সামনে পড়ে। তখন অটোরিকশায় থাকা দুই নারীকে আঘাত করে হাতিটি। পরে ওই পথে চলাচলকারী অন্য সিএনজিচালক ও যাত্রীরা তাঁদের উদ্ধার করে রাঙামাটি সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে একজন মারা যান। অপরজন এখনো চিকিৎসাধীন।
এদিকে এ ঘটনার ১০ মিনিট পর কাপ্তাই প্রজেক্ট এলাকার সিএনজিচালক দুলালের অটোরিকশা হাতির আক্রমণে পড়ে। এ সময় তিনি দৌড়ে প্রাণে রক্ষা পেলেও তাঁর অটোরিকশাটি হাতি খাদে ফেলে দেয়। খবর পেয়ে কাপ্তাই ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে রশি দিয়ে খাদ থেকে অটোরিকশাটি উদ্ধার করে।
ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সিনিয়র অফিসার শাহাদাত হোসেন বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে বন বিভাগ ও ইআরটি সদস্যদের সহযোগিতায় গাড়িটি খাদ থেকে উদ্ধার করি।’