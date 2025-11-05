জুয়াড়ির কাছে টাকা দাবির অভিযোগ, ২ পুলিশ সদস্য প্রত্যাহার

আটকের ভয় দেখিয়ে জুয়াড়ির কাছে টাকা দাবির অভিযোগে রাজশাহীর দুর্গাপুরে দুই পুলিশ সদস্যকে (কনস্টেবল) প্রত্যাহার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার উপজেলার শ্যামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন দুর্গাপুর থানার জরুরি সেবা ৯৯৯-এর ড্রাইভার ইমরান আলী ও কম্পিউটার অপারেটর মাজেদ হোসেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের বাসিন্দা সজীব আহমেদ (২৫) অনলাইন জুয়ার সঙ্গে জড়িত। এমন অভিযোগে গতকাল বিকেলে অভিযুক্ত দুই পুলিশ সদস্য সাদা পোশাকে সজীবের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেন। অন্যথায় তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেন। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে করে তাঁদের পরিচয় জানতে চান স্থানীয় বাসিন্দারা।
একপর্যায়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়ান অভিযুক্ত দুই ব্যক্তি। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দারা দুজনকে আটকে রেখে থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে থানা-পুলিশের একটি দল তাদের উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেয়।
অপর একটি সূত্র জানায়, ওই দিন বিকেলে সাদা পোশাকে ইমরান ও মাজেদ পুলিশ পরিচয় দিয়ে শ্যামপুর এলাকায় সজীবকে ফোন করে ডেকে আনেন। পরে নির্জন স্থানে নিয়ে আটকের ভয়ভীতি দেখিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেন।
বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দারা জানতে পেরে ওই দুজনের পরিচয় জানতে চান। কিন্তু তাঁদের কাছে আইডি কার্ড না থাকায় তাঁরা তাৎক্ষণিক নিজেদের পরিচয় নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হন। এ সময় উত্তেজিত জনতা দুজনকে আটকে রেখে থানায় খবর দেয়।
এ বিষয়ে দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকা বলেন, ঘটনার পরপরই ওই দুই কনস্টেবলকে উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানানো হলে অভিযুক্ত দুজনকে পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত (ক্লোজড) করা হয়েছে।