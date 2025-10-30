রাজশাহী বিভাগীয় বইমেলায় পুরোনো বই বদলের সুযোগ

রাজশাহী বিভাগীয় বইমেলা শুরু হবে আগামীকাল শুক্রবার। মেলায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের স্টল থেকে পুরোনো বই বদল করে নতুন বই নেওয়া যাবে। বইমেলা উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মো. হাবিবুর রহমান বইমেলা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জানান, বিকেল ৪টায় বইমেলার উদ্বোধন করা হবে এবং মেলা চলবে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত। ছুটির দিন বাদে মেলা চলবে বেলা ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। আর ছুটির দিনে শুরু হবে বেলা ১১টায়।
জানা গেছে, মেলায় ১১টি সরকারি দপ্তর ও ৭০টি বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান তাদের প্রকাশিত পুস্তকের প্রদর্শনী ও বিক্রয় করবে। শিশুদের জন্য থাকবে শিশু কর্নার ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা।
এবারের বইমেলায় বিশাল মূল্যছাড় ছাড়াও থাকছে লেখক ও পাঠক আড্ডা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সভা। এ ছাড়া বই কিনতে অসমর্থদের জন্য জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র দেবে বই বদলের সুযোগ।