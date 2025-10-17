ফিলিস্তিনি ভাই-বোনদের এই বিজয় উৎসর্গ করতে চাই: রাকসু নবনির্বাচিত জিএস

দলীয় পরিচয়ের বাইরে গিয়ে সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে চান রাকসুর নবনির্বাচিত জিএস সালাহউদ্দিন আম্মার। শুক্রবার সকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ের সময় তিনি এসব কথা বলেন।
আম্মার বলেন, ‘আমরা একসাথেই কাজ করতে চাই। দলীয় পরিচয়ের বাইরে গিয়ে আমরা এক হয়ে কাজ করব। আমাদের পরিচয় হবে ভিপি, জিএস-এজিএস এভাবে। কোনো দলীয় পরিচয় নয়।’ তিনি বলেন, ‘সবার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এসেছে। এ বিজয়টা উৎসর্গ করতে চাই ফিলিস্তিনের মুসলিম ভাই-বোনদের। উৎসর্গ করতে চাই আমার বাবাকে, যে বাবা আমার আন্দোলন-সংগ্রামের জন্য নির্যাতন সহ্য করেছেন। বিজয় উৎসর্গ করতে চাই আমার মাকে। যিনি অভ্যুত্থান থেকে এ পর্যন্ত চলতে আমাকে নীরবে-নিভৃতে পরামর্শ দিয়ে এসেছেন।’
খুলনার কয়রার ছেলে সালাহউদ্দিন আম্মার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী। তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সমন্বয়ক।