নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন করতেই আইন উপদেষ্টা বললেন, ‘ওই ব্যাপারে কথা বলতে আসিনি’

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল আজ শনিবার রাজশাহী মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল রাজশাহী মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শন শেষে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তবে নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে উপদেষ্টা তা এড়িয়ে গিয়ে বলেছেন, ‘ওই ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে আমি এখানে আসিনি।’

আজ শনিবার সকালে আসিফ নজরুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

এ সময় আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘টিটিসিতে এত নিষ্ঠার সঙ্গে সবাই কাজ করছেন, দেখে খুবই ভালো লাগল। এমনি রাজশাহীতে এলেই মনটা ভালো লাগে। এত সুন্দর একটা শহর, এত পরিচ্ছন্ন! আর আপনাদের, মানে রাজশাহীর মানুষদের আমি খুবই পছন্দ করি।’

আসিফ নজরুলের কথা বলার একপর্যায়ে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, সামনে নির্বাচন...। তখনই তা এড়িয়ে গিয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘ওই ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে আমি এখানে আসিনি। আমি এখানে আসছি টিটিসি দেখতে। এসব ব্যাপারে আমার...। আগামীকাল লিগ্যাল অফিসে যাব, কোর্টে। এই দুইটা কাজে আসছি। পরে কথা হবে।’

উপদেষ্টার সঙ্গে জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতারসহ টিটিসি ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

