রাজশাহীতে নৌকাডুবির ঘটনায় আরও দুজনের মরদেহ উদ্ধার

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে মরদেহ সৎকারে যাওয়ার সময় নৌকাডুবির ঘটনায় নিখোঁজ দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার সকালে পবা উপজেলার হরিপুর বেড়পাড়া গ্রামসংলগ্ন পদ্মা নদীতে হরনে সাহা (৬৫) নামের একজনের মরদেহ ভাসতে দেখা যায়। এ ছাড়া বিকেলে গোদাগাড়ীর খারিজাগাতিসংলগ্ন নদী থেকে দিলীপ (৩২) নামের আরেকজনের মরদেহ পাওয়া যায়।
জানা গেছে, দিলীপের বাড়ি ফরাদপুর গ্রামে। আর হরেন সাহার বাড়ি ডুমুরিয়া গ্রামে। গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিকে প্রেমতলী এলাকায় পদ্মা নদী পার হয়ে চরে একটি মরদেহ সৎকার করতে যাচ্ছিলেন প্রায় ২০-২৫ জন ব্যক্তি। এ সময় নৌকাটি স্রোতের তোড়ে ডুবে যায়। তখন অন্যরা সাঁতরে পারে উঠলেও তিনজন নিখোঁজ হন। কিছুক্ষণ পর কাঁঠালবাড়িয়া গ্রামের জিতেন মণ্ডলকে (৬০) উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
স্বজনেরা জানান, গতকাল দিনভর আত্মীয়স্বজন ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল নিখোঁজ দুজনকে উদ্ধারে পদ্মা নদীতে তল্লাশি চালালেও তাঁদের পাওয়া যায়নি। এরপর ডুবুরি দল ফিরে গেলেও তাঁরা নদীতে খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সকালে বেড়পাড়া এলাকায় হরেন সাহার মরদেহ পাওয়া যায়। আর বিকেলে খারিজাগাতি এলাকায় পাওয়া যায় দিলীপের মরদেহ।
এ বিষয়ে প্রেমতলী পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ মাকসুদুর রহমান বলেন, আত্মীয়স্বজনেরাই নিখোঁজ দুজনের মরদেহ উদ্ধার করেছেন। মরদেহ সৎকারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় আগের দিন শনিবারই গোদাগাড়ী থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে।