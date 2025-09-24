হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

সাত দিনের আলটিমেটাম দিয়ে শাটডাউন স্থগিত করল অফিসার্স সমিতি

রাবি প্রতিনিধি  

আজ দুপুর সাড়ে ১২টায় শাটডাউন প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়ে বক্তব্য দেন অফিসার্স সমিতির সভাপতি মোক্তার হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) চলমান ‘পূর্ণাঙ্গ শাটডাউন’ সাত দিনের আলটিমেটাম দিয়ে স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে অফিসার্স সমিতি। তবে শাটডাউন বহাল রেখেছে জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম। আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টায় শাটডাউন প্রত্যাহারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অফিসার্স সমিতির সভাপতি মোক্তার হোসেন।

মোক্তার হোসেন বলেন, ‘গতকাল আমাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সভায় বসেন। সেখানে আমাদের দাবির বিষয়ে তাঁরা কয়েক দিন সময় চেয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমরা কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের সঙ্গে মিটিংয়ে বসি। সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে প্রশাসনকে সাত দিনের সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আজ বেলা ১টা থেকে আমরা শাটডাউন প্রত্যাহার করেছি।’

তিনি বলেন, ‘এই সাত কর্মদিবসে যদি প্রশাসন আমাদের দাবি বাস্তবায়ন করতে না পারে, তাহলে পরবর্তীতে আমরা কঠোর কর্মসূচিতে যাব। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে, তাহলে এই দায়ভার শুধুই প্রশাসনকে নিতে হবে।’

এদিকে জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম পূর্ণাঙ্গ শাটডাউন কর্মসূচি বহাল রেখেছে।

সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা এখনো আমাদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করিনি। অফিসার্স সমিতি কী করল সেটা আমরা দেখব না। আমাদের দাবি আদায়ের আগ পর্যন্ত কর্মসূচি চালিয়ে যাব।’

এর আগে ‘পোষ্য কোটা’ পুনর্বহালের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামলে শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। পরে আন্দোলনের মুখে এদিন রাতেই পোষ্য কোটায় ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত করে প্রশাসন এবং রোববার সিন্ডিকেটের সভায়ও তা স্থগিত রাখা হয়।

এরপর শিক্ষক লাঞ্ছিতের বিচার এবং পোষ্য কোটা পুনর্বহালের দাবিতে রোববার রাতে অফিসার্স সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম কমপ্লিট শাটডাউনের ঘোষণা দেয়। আজ চতুর্থ দিনের মতো তাদের কর্মসূচি চলমান আছে।

সম্পর্কিত

রাজশাহী নগরে টাইফয়েডের টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু ১২ অক্টোবর

রাবিতে চলমান পূর্ণাঙ্গ শাটডাউন কর্মসূচির প্রতিবাদ শিবিরের

রাবিতে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের আড্ডা

চতুর্থ দিনেও অচল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাজশাহী খাদ্য অফিস: ‘আশীর্বাদপুষ্ট’ কর্মকর্তা বহাল

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: স্থানীয়রা জড়ানোয় বাড়ল উদ্বেগ

রাকসু নির্বাচন উপলক্ষে ঘোষিত ছুটি বাতিল

রাবিতে শাটডাউনে শিক্ষার্থীরা অধিকারবঞ্চিত হচ্ছেন—ছাত্রশিবিরের কর্মসূচি ঘোষণা

রাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো কমপ্লিট শাটডাউন চলছে

রাবির সাবেক সমন্বয়ক সালাহউদ্দিন আম্মারকে প্রতিহতের ঘোষণা স্থানীয়দের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা