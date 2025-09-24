সাত দিনের আলটিমেটাম দিয়ে শাটডাউন স্থগিত করল অফিসার্স সমিতি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) চলমান ‘পূর্ণাঙ্গ শাটডাউন’ সাত দিনের আলটিমেটাম দিয়ে স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে অফিসার্স সমিতি। তবে শাটডাউন বহাল রেখেছে জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম। আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টায় শাটডাউন প্রত্যাহারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অফিসার্স সমিতির সভাপতি মোক্তার হোসেন।
মোক্তার হোসেন বলেন, ‘গতকাল আমাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সভায় বসেন। সেখানে আমাদের দাবির বিষয়ে তাঁরা কয়েক দিন সময় চেয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমরা কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের সঙ্গে মিটিংয়ে বসি। সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে প্রশাসনকে সাত দিনের সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আজ বেলা ১টা থেকে আমরা শাটডাউন প্রত্যাহার করেছি।’
তিনি বলেন, ‘এই সাত কর্মদিবসে যদি প্রশাসন আমাদের দাবি বাস্তবায়ন করতে না পারে, তাহলে পরবর্তীতে আমরা কঠোর কর্মসূচিতে যাব। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে, তাহলে এই দায়ভার শুধুই প্রশাসনকে নিতে হবে।’
এদিকে জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম পূর্ণাঙ্গ শাটডাউন কর্মসূচি বহাল রেখেছে।
সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা এখনো আমাদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করিনি। অফিসার্স সমিতি কী করল সেটা আমরা দেখব না। আমাদের দাবি আদায়ের আগ পর্যন্ত কর্মসূচি চালিয়ে যাব।’
এর আগে ‘পোষ্য কোটা’ পুনর্বহালের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামলে শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। পরে আন্দোলনের মুখে এদিন রাতেই পোষ্য কোটায় ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত করে প্রশাসন এবং রোববার সিন্ডিকেটের সভায়ও তা স্থগিত রাখা হয়।
এরপর শিক্ষক লাঞ্ছিতের বিচার এবং পোষ্য কোটা পুনর্বহালের দাবিতে রোববার রাতে অফিসার্স সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম কমপ্লিট শাটডাউনের ঘোষণা দেয়। আজ চতুর্থ দিনের মতো তাদের কর্মসূচি চলমান আছে।