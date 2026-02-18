রাবিতে জোহা দিবস পালিত, ‘জাতীয় শিক্ষক দিবস’ ঘোষণার দাবি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘জোহা দিবস’ পালিত হয়েছে। আজ বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) সকালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শামসুজ্জোহার কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। দিবসটিকে জাতীয় শিক্ষক দিবস ঘোষণার দাবি জানায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে শিক্ষার্থীদের রক্ষা করতে গিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রক্টর ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা পাকিস্তানি সেনাদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। আজ ১৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর ৫৭তম মৃত্যুবার্ষিকী।
আজ সকাল ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ড. শামসুজ্জোহার কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। উপাচার্য, উপ-উপাচার্যদ্বয় ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এই মহান শহীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, শিক্ষক সমিতি, শিক্ষার্থী ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো ড. জোহার কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়।
শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব বলেন, ‘আমরা আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যেন দিনটিকে সারা দেশে শিক্ষক দিবস হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়। এ ছাড়া নতুন সরকারের উচ্চপর্যায় পর্যন্ত দিবসটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের দাবি জানাব।’
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার রাত প্রথম প্রহরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) পক্ষ থেকে ড. জোহার কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।