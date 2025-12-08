রাজশাহীতে মাইক্রোবাসচাপায় এনসিপির ২ নেতাসহ আহত ৩, হত্যাচেষ্টার অভিযোগ

রাজশাহীতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দুই নেতাসহ তিনজন মাইক্রোবাসের চাপায় আহত হয়েছেন। আওয়ামী লীগের পুনর্বাসনের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করে মোটরসাইকেলে ফেরার পথে তাঁদের মাইক্রোবাসচাপায় হত্যাচেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।
আজ সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে নগরের মতিহার থানার চৌদ্দপাই এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় আহত তিনজন হলেন এনসিপির রাজশাহী জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক নাহিদুল ইসলাম সাজু, সদস্য আব্দুল বারী ও সাংবাদিক সোহানুর রহমান সোহান। সাংবাদিক সোহান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলার মিডিয়া সেলের সদস্য। তাঁরা একটি মোটরসাইকেলে চড়ে গন্তব্যে যাচ্ছিলেন।
ঘটনার পর তিনজনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে নাহিদুল ইসলাম সাজু ও সোহান প্রাথমিক চিকিৎসা নেন। আব্দুল বারীর একটি পা ভেঙে গেছে। তিনি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। সাজু দুই পা ও কবজিতে আঘাত পেয়েছেন। সোহানের হাতে জখম হয়েছে। এ বিষয়ে অভিযোগ দিতে সাজু ও সোহান সন্ধ্যায় নগরের মতিহার থানায় হাজির হন।
সাজু জানান, রাজশাহী জেলা এনসিপিতে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসনের প্রতিবাদে বিকেলে তাঁরা একটি সংবাদ সম্মেলন করেন। সেটি শেষ করে কাটাখালীতে যাচ্ছিলেন। এ সময় উল্টো পথে আসা একটি মাইক্রোবাস তাঁদের চাপা দেয়।
সাজু বলেন, ‘রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কের ওই স্থানটি চার লেনের। উল্টো পথে গাড়ি আসার কোনো কারণ নেই। তারপরও ওই মাইক্রোবাসটি উল্টো পথে এসে আমাদের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দিয়ে হত্যার চেষ্টা চালায়। মাইক্রোবাসের পেছনে চারটি মোটরসাইকেল ছিল। ধাক্কা দেওয়ার পর সবাই পালিয়ে যায়। এটি অবশ্যই পরিকল্পিতভাবে হত্যাচেষ্টা। এ ঘটনায় অভিযোগ দিতে আমরা থানায় এসেছি।’
এ বিষয়ে রাজশাহী নগর পুলিশের মুখপাত্র গাজিউর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিষয়টা আমি এখনো জানি না। ওসির সঙ্গে কথা বলে জানার পরে বলতে পারব। এমন ঘটনা ঘটলে পুলিশ অবশ্যই তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে।’