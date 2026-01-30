হ্যাঁ-না প্রচারে অংশ নেবেন না সরকারি কর্মকর্তারা: জনপ্রশাসনসচিব

নির্বাচন কমিশনের বিধিনিষেধের কারণে আসন্ন গণভোটে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’—কোনো পক্ষের হয়েই প্রচারে অংশ নেবেন না বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব এহছানুল হক।
আজ শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে আয়োজিত গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ-বিষয়ক মতবিনিময় সভায় এহছানুল হক এ কথা বলেন।
রাজশাহী বিভাগের প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনাকালে এহছানুল হক বলেন, ‘অতীতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এ ধরনের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না থাকায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা গণভোটে হ্যাঁ ভোটের পক্ষে প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন। তবে বর্তমানে নির্বাচন কমিশন সুস্পষ্ট বিধিনিষেধ আরোপ করায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আর কোনোভাবেই হ্যাঁ বা না ভোটের পক্ষে অবস্থান নিয়ে প্রচার চালাতে পারবেন না।’
এহছানুল হক আরও বলেন, ‘প্রশাসনের দায়িত্ব থাকবে ভোটারদের গণভোটে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং ভোটদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা। তবে কোনো নির্দিষ্ট মত বা সিদ্ধান্তের পক্ষে প্রচার চালানো প্রশাসনের কাজ নয়।’
রাজশাহী বিভাগীয় প্রশাসন এই সভার আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় কমিশনার আ ন ম বজলুর রশীদ। সভায় রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।