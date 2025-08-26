রাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় ৫ দিন বাড়ল, পেছাবে ভোটের তারিখ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় পাঁচ দিন বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচনের তারিখও পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
আজ মঙ্গলবার রাকসু কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম বলেন, আজ নির্বাচন কমিশনের একটি জরুরি সভা ডাকা হয়। সেখানে তিনটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
সেগুলো হলো—ভোটকেন্দ্র আবাসিক হল থেকে একাডেমিক ভবনে স্থানান্তর, ভোটার তালিকায় ছবিযুক্ত করা ও মনোনয়নপত্র বিতরণ ৩১ আগস্ট পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।
নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘আমাদের মিটিং এখনো চলমান আছে। আগামীকাল পরবর্তী তারিখ সম্পর্কে জানানো হবে। তবে নির্বাচনের তারিখ কিছুটা পেছাবে।’
অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের তফসিলে কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পরিবর্তন, ভোটকেন্দ্র স্থানান্তরের দাবি, নির্বাচনে নিরাপত্তার বিষয়। এ ছাড়া প্রার্থীদের ডোপ টেস্টের বিষয় আছে, যা এক-দুই দিনে সম্ভব না।’
এর আগে ২৮ জুলাই রাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে কমিশন। সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী, পাঁচ দিন পেছানোয় ২৬ আগস্টের পরিবর্তে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম তুলতে পারবেন শিক্ষার্থীরা।