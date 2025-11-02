রাজশাহীতে পুকুরপাড় থেকে পিস্তল উদ্ধার

রাজশাহী মহানগরীর বোয়ালিয়া থানার অলোকার মোড় এলাকায় পুকুরের পাড় থেকে পরিত্যক্ত একটি ম্যাগাজিনসহ পিস্তল উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার গোপাল পচা পুকুরের পাড় থেকে পিস্তলটি উদ্ধার করা হয় বলে রোববার (২ নভেম্বর) রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পুলিশ জানায়, তারা খবর পায় যে অলোকার এলাকার গোপাল পচা পুকুরের পাড়ে একটি অস্ত্র পড়ে আছে। খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি ম্যাগাজিনসহ পিস্তল উদ্ধার করে। পিস্তলটি আমেরিকায় তৈরি বলে গায়ে খোদাই করে লেখা আছে।
এ ব্যাপারে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।.