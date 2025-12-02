গেজেট থেকে বাদ পড়া প্রার্থীদের গেজেটভুক্তির দাবি রাবি শিক্ষার্থীদের

১৭তম বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের (বিজেএস) প্রকাশিত গেজেট থেকে বাদ পড়া ১৩ জন সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে আইন বিভাগের শিক্ষার্থীরা এ দাবিতে মানববন্ধন করেন।
মানববন্ধনে তাঁরা বাদ পড়া প্রার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধিত গেজেট প্রকাশ, পাশাপাশি বিজেএস পরীক্ষায় প্রাক্-নিয়োগ জীবনবৃত্তান্ত যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবি জানান।
এ সময় আইন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী নেশাত তাসনিম মৃদুলা বলেন, আইন বিভাগ সব সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে এসেছে। জুডিশিয়াল সার্ভিসে যোগ্যতম প্রার্থীদের বাছাই করে গেজেটভুক্ত করার যে প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়া রয়েছে, তা এ বছর ভঙ্গ হয়েছে। কারণ, সুপারিশপ্রাপ্ত ১৩ জন যোগ্য প্রার্থীকে অযৌক্তিকভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে।
নেশাত তাসনিম মৃদুলা আরও বলেন, ‘যে সময়ে বাংলাদেশ অপসংস্কৃতি, অপরাধনীতি, বৈষম্য ও দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠনের প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, সে সময়ে এমন বৈষম্য মেনে নেওয়া যায় না। আমরা চাই এই ১৩ জনকে দ্রুত গেজেটভুক্ত করা হোক।’
একই বর্ষের শিক্ষার্থী মাহাদী হাসান বলেন, ‘১৭তম বিজেএসের ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, তিন ধাপ—প্রিলিমিনারি, রিটেন ও ভাইভা উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ১৩ জন ভাইবোনকে গেজেটভুক্ত করা হয়নি। এটি সংবিধানের ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত সরকারি চাকরিতে সম-অধিকার নীতির পরিপন্থী।’
মাহাদী হাসান আরও বলেন, ‘বর্তমানে যে প্রহসনমূলক আচরণ দেখা যাচ্ছে, তা আমাদের আগের ফ্যাসিস্ট আমলের দৃশ্য মনে করিয়ে দেয়। ২০২৪ সালের আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল বৈষম্য দূর করা ও মেধার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। দুই হাজারের বেশি শহীদের আত্মদান সত্ত্বেও এমন বৈষম্যের পুনরাবৃত্তি অত্যন্ত দুঃখজনক।’
মানববন্ধনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের তিন শতাধিক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।
জানা গেছে, বাদ পড়া ১৩ জন হলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তানসেনা হোসেন মনীষা, অনিক আহমেদ, মাহমুদুল হোসেন মুন্না ও গগন পাল; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিশাত মনি, নাহিম হাসান, রেজাউল ইসলাম ও সাজ্জাদুল হক; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইমন সৈয়দ; জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মামুন হোসেন; গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদিকুর রহমান; বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুব্রত পোদ্দার এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হুমায়রা মেহনাজ। আরেকজন প্রার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা না হওয়ায় তাঁর পুলিশ ভেরিফিকেশন হয়নি।