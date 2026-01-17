রাবিতে ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুরু, আসনপ্রতি লড়ছেন ৫৯ পরীক্ষার্থী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ‘এ’ ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আজ শনিবার দুই শিফটে ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বেলা ১১টায় এক শিফটের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। বেলা ৩টায় আরেক শিফটে পরীক্ষা হবে। এই ইউনিটে প্রতি আসনে ৫৯ জন পরীক্ষার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আজ শনিবার (১৭ জানুয়ারি) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস কমপ্লেক্সে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব এ তথ্য জানান।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র বলছে, ‘এ’ ইউনিটের অধীনে রয়েছে কলা, আইন, সামাজিক বিজ্ঞান ও চারুকলা অনুষদের মোট ২৭টি বিভাগ এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট। এই ইউনিটে ১ হাজার ৮৯৭টি সিটের বিপরীতে আবেদন পড়েছে ১ লাখ ১১ হাজার ৫১৪টি।
আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে উপাচার্য সালেহ হাসান নকীব বলেন, দুই শিফটে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার প্রথম শিফট বেলা ১১টায় শুরু হয়, যেখানে ৫৭ হাজার ৭৫৯ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। বেলা ৩টায় শুরু হওয়া দ্বিতীয় শিফটে অংশ নেবেন ৫৭ হাজার ৭৫৬ জন পরীক্ষার্থী। একই সময়ে ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, রংপুর ও বরিশাল অঞ্চলেও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উপাচার্য আরও বলেন, এখন পর্যন্ত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে উপস্থিতির হার প্রায় ৮৫ শতাংশ বলে ধারণা করা হচ্ছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মাহবুবর রহমান বলেন, আজ কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের সময় শিক্ষার্থীদের কাছে মোবাইল ফোন বা নিষিদ্ধ কোনো ডিভাইস রয়েছে কি না, তা কঠোরভাবে যাচাই করে এরপর কেন্দ্রে প্রবেশ করানো হয়েছে। রাজশাহীর বাইরের কেন্দ্রগুলোতেও এ ধরনের কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার তথ্য পাওয়া যায়নি।