হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাবিতে জালিয়াতি করে ভর্তির চেষ্টার মূল হোতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ফার্মেসি বিভাগে স্নাতক (সম্মান) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষে জালিয়াতির মাধ্যমে ভর্তির চেষ্টার ঘটনার মূল হোতা রাইসুল ইসলামকে ওরফে রাহিকে (৩০) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার রাহির বাড়ি নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ থানার পুটিমারী গ্রামে। বর্তমানে তিনি দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার বাবুপাড়ার বাসিন্দা।

আজ শনিবার বিকেলে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পুলিশ জানায়, এবার দুই শিক্ষার্থী রাবিতে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হন। পরে তাঁরা গত ১৭ জুলাই বিশেষ কোটায় ভর্তির জন্য ফার্মেসি বিভাগে কাগজপত্র জমা দেন।

এ সময় কাগজপত্রে স্বাক্ষর জাল সন্দেহ হলে ফার্মেসি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এক শিক্ষার্থীকে সেদিন ফিরিয়ে দিয়ে ২০ জুলাই ডাকেন। সেদিন ছুটি শেষে বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. শাহনাজ পারভীন অফিসে আসেন। ওই শিক্ষার্থী শাহনাজ পারভীনের কাছে কাগজপত্র উপস্থাপন করেন।

এ সময় কাগজপত্র যাচাই করে তা জাল প্রমাণিত হয়। এ সময় ওই শিক্ষার্থীকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। এরপর প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. মাহবুবর রহমান মতিহার থানায় জালিয়াতির অভিযোগে একটি মামলা করেন। মামলার তদন্তের সময় ওই শিক্ষার্থী জানান, টাকার বিনিময়ে রাইসুল ইসলাম তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার জন্য জাল কাগজপত্র সরবরাহ করেছেন।

পুলিশ আরও জানায়, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের তাজহাট থানার সহায়তায় দর্শনার মোড় এলাকা থেকে শুক্রবার রইসুলকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজশাহী আনার পর তাঁকে মতিহার থানার ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারেও পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

ঢাবিতে ছাত্রসংগঠনগুলো নিজেরা বোঝাপড়া করতে পারত: আসিফ মাহমুদ

ডেইরি ফার্মে ডাকাতি, আতঙ্কিত ব্যবসায়ীরা

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে দুধ তৈরি, আটক ২

নির্বাচন পেছানোর চক্রান্তকারীরা গণতন্ত্র বিশ্বাস করে না: সালাম

রাজশাহীতে মদ্যপ অবস্থায় আইল্যান্ডে গাড়ি তুলে ধরা ৮ মামলার আসামি

নাটোরে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফের অনুষ্ঠান বয়কট বিএনপির

নাটোরসহ দেশের ১৪টি মিনি স্টেডিয়াম উদ্বোধন করলেন ক্রীড়া উপদেষ্টা

বগুড়া-সিরাজগঞ্জ ডুয়েল গেজ রেলপথ প্রকল্পে গতির সঞ্চার

ধারের টাকা শোধ করতে পারেননি স্বামী, স্ত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ

শাজাহানপুরে অটোরিকশায় অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কা, নিহত ১
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা