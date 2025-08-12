দুর্গাপুরে হত্যার আসামি খুনের মামলায় গ্রেপ্তার ৪

রাজশাহীর দুর্গাপুরে আলোচিত হাসিবুর হত্যা মামলার আসামি ওয়াজেদ আলী হত্যা মামলার চার আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুর্গাপুর থানা-পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। বিকেলে আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়।
গ্রেপ্তার আসামিরা হলেন ওমর ফারুক ওরফে উমার (৪২), ফরহাদুল ইসলাম ফরিদ (৩৮), সেলিম রেজা (২৬) ও আব্দুস সালাম (২৮।
দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুরুল হোদা এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ওসি বলেন, ঘটনাস্থল হোজা এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। আসামিদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত রোববার দুপুরে উপজেলার হোজা অনন্তকান্দী গ্রামে সংঘবদ্ধভাবে হামলা চালিয়ে দলিমুদ্দিনের ছেলে ওয়াজেদ আলী (৬৫), তাঁর স্ত্রী লাইলী বেগম ও ছেলে মাসুমকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করেন প্রতিপক্ষের লোকেরা। তাঁদের প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে, পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওয়াজেদ আলী মারা যান। এ ঘটনায় লাইলী বেগম বাদী হয়ে থানায় হত্যা মামলা করেছেন।
মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) দেবাশীষ নন্দী জানান, ‘এজাহারভুক্ত চার আসামিকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
গত ১৪ মে উপজেলার হোজা গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এতে হাসিবুর রহমান (২৮) নামের এক যুবক নিহত হন। ওই হত্যা মামলার অন্যতম আসামি ছিলেন ওয়াজেদ আলী। তিনি আদালত থেকে জামিন নিয়ে বাড়িতে আসেন। সেই হত্যাকাণ্ডের জের ধরে রোববার আবার সংঘর্ষের সময় ওয়াজেদকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।