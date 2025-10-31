হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

ট্রাইব্যুনালের তদন্তের মুখে পুলিশ একাডেমি থেকে লাপাত্তা ডিআইজি

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

এহসানউল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্তে মুখে লাপাত্তা এহসানউল্লাহ নামের পুলিশের এক উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি)। গত বুধবার থেকে ওই কর্মকর্তা রাজশাহীর সারদা বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে অনুপস্থিত রয়েছেন। তবে পরদিন তিনি ডাকযোগে ছুটির আবেদন পাঠালেও তা গৃহীত হয়নি।

এহসানউল্লাহ বিসিএস ২০ ব্যাচের কর্মকর্তা। তিনি পুলিশ একাডেমির অ্যাডমিন অ্যান্ড লজিস্টিকস শাখার দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জানতে চাইলে সারদা পুলিশ একাডেমির পুলিশ সুপার (অ্যাডমিন অ্যান্ড লজিস্টিক) সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘বুধবার সকাল থেকে তিনি কর্মস্থলে অনুপস্থিত। পরদিন ডাকযোগে একটি ছুটির আবেদন পাঠিয়েছেন, তবে তা গৃহীত হয়নি।’

পুলিশের একটি সূত্র জানায়, বুধবার তাঁকে আটকের জন্য ঢাকা থেকে একটি দল এসেছিল। বিষয়টি জানতে পেরে মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যান এহসানউল্লাহ।

এ বিষয়ে পুলিশ সদর দপ্তরের মুখপাত্র ও সহকারী মহাপরিদর্শক (এআইজি) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমিও শুনেছি যে তিনি দুই দিন ধরে কর্মস্থলে অনুপস্থিত। তবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিষয়টি আমার জানা নেই। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নিজস্ব তদন্ত সংস্থা আছে। তারা তাদের মতো করে কাজ করে থাকে।’

