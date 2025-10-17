রাকসুতে ২৩ পদের মধ্যে ২০টিতেই শিবিরের জয়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট ২৩ পদের মধ্যে ২০টিতে জয়ী হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৮টায় চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম।
রাকসুর ইতিহাসে এবার প্রথম ছাত্রশিবির-সমর্থিত সহসভাপতি (ভিপি) হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মোস্তাকুর রহমান জাহিদ। তিনি ১২ হাজার ৫৮৭ ভোট পেয়ে বিজয় অর্জন করেন। এদিকে সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ৬ হাজার ৯৭১ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন শিবির-সমর্থিত জোটের এস এম সালমান সাব্বির।
এবারের নির্বাচনে ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলের শুধু তিনটি পদ—সাধারণ সম্পাদক (জিএস), ক্রীড়া সম্পাদক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক হাতছাড়া হয়েছে।
সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে জয় পেয়েছেন আধিপত্যবিরোধী ঐক্য প্যানেলের সালাহউদ্দিন আম্মার, যিনি বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক। অন্যদিকে ক্রীড়া সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছেন জাতীয় নারী ফুটবলার ও ছাত্রদল-সমর্থিত প্রার্থী নার্গিস খাতুন। ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেল থেকে তিনিই একমাত্র নির্বাচিত প্রার্থী। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে বিজয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী তোফায়েল আহমেদ তোফা।
অন্য পদগুলোতেও শিবির-সমর্থিত জোটের প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে জায়িদ হাসান জ্বোহা, সহকারী সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে রাকিবুল ইসলাম, সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক পদে আবু সাঈদ নাঈম, নারীবিষয়ক সম্পাদক পদে সাঈদা হাফসা এবং সহকারী নারীবিষয়ক সম্পাদক পদে সামিয়া জান্নাত জয় পেয়েছেন।
তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক পদে নাজমুস সাকিব, সহকারী পদে সিফাত আবু সালেহ, মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে মুজাহিদুল ইসলাম, সহকারী পদে আসাদুল্লাহ হিল গালিব, সহকারী পদে মুজাহিদুল ইসলাম সায়েম নির্বাচিত হয়েছেন।
বিতর্ক ও সাহিত্য সম্পাদক পদে জয় পেয়েছেন ইমরান লস্কর, সহকারী পদে নয়ন মুরসালিন। পরিবেশ ও সমাজসেবা সম্পাদক পদে আবদুল্লাহ আল মাসুদ এবং সহকারী পদে মাসুমা ইসলাম মোমো নির্বাচিত হয়েছেন। এ ছাড়া কার্যনির্বাহী সদস্য পদে জয়ী হয়েছেন দ্বীপ, সুজন চন্দ্র, ইমজিয়াউল আলি ও খালিদ হাসান।