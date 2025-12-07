রাজশাহীতে এনসিপির কমিটি নিয়ে বিশৃঙ্খলা, বৈষম্যবিরোধীর পাঁচজনকে শোকজ

রাজশাহীতে জাতীয় নাগরিক পার্টির কমিটি নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পাঁচ নেতাকে শোকজ করা হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক শাহাদাত হোসেন আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) কারণ দর্শানোর এ নোটিশ দেন।
এ নোটিশ দেওয়া হয়েছে তাঁরা হলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রাজশাহী জেলা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মোতালেব হোসেন, মহানগরের যুগ্ম আহ্বায়ক মিফতাহুল জান্নাত বিভা ও সুমাইয়া আক্তার; যুগ্ম সদস্যসচিব নাহিদুজ্জামান রাজ ও সদস্য শুয়াইব আহমেদ।
প্রত্যেককে নোটিশে বলা হয়েছে, ‘কয়েক দিন ধরে আপনার বিরুদ্ধে রাজশাহীতে একটি রাজনৈতিক দলের কমিটিকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগ আমাদের নজরে এসেছে, যা অত্যন্ত গুরুতর এবং একই সঙ্গে জনপরিসরে সংগঠনের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করেছে।
এ জন্য কেন আপনার বিরুদ্ধে স্থায়ী সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, তার লিখিত বিবরণ আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দপ্তরের মারফত সভাপতি রিফাত রশিদ বরাবর উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো। পাশাপাশি পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত আপনাকে সব সাংগঠনিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা প্রদান করা হলো।’
উল্লেখ্য, গত ২৯ নভেম্বর এনসিপির জেলার আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে এনসিপির আগের জেলা সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী সাইফুল ইসলামকে আহ্বায়ক করা হয়। তাঁকে আওয়ামী দোসর আখ্যায়িত করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এই নেতারা তাঁর পদত্যাগের দাবিতে মাঠে নামেন। তাঁরা এনসিপির মহানগরের আহ্বায়ক মোবাশ্বের আলীর অনুসারী।
সাইফুলকে বহিষ্কার না করার কারণে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রাজশাহী জেলা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মোতালেব হোসেন শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) রাতে ফেসবুকে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমকে রাজশাহীতে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন। পরে অবশ্য আরেকটি স্ট্যাটাস দিয়ে তিনি এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। এর পরদিনই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পাঁচ নেতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হলো।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রাজশাহী মহানগরের যুগ্ম আহ্বায়ক সুমাইয়া আক্তার বলেন, ‘কিছুক্ষণ আগেই এটা আমরা পেয়েছি। আমাদের নোটিশ না দিয়ে বরং তাঁদেরই কারণ দর্শানো উচিত আমাদের কাছে। এই শোকজ নিয়ে আমরা কিছুই ভাবছি না।’
জবাব দেবেন কি না জানতে চাইলে সুমাইয়া বলেন, ‘আমরা জবাব দিতে চাই না। তারপরও এটা নিয়ে আমরা নিজেরা আগে বসব। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমাদের করণীয় ঠিক করব।’