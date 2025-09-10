প্রায় ৫০ হাজার টাকার জাল নোটসহ যুবক আটক

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার কড্ডারমোড় এলাকা থেকে ৪৮ হাজার ৫০০ টাকার জাল নোটসহ রঞ্জু আহমেদ (৪০) নামের এক যুবককে আটক করেছে র্যাব-১২। আটক রঞ্জু সদর উপজেলার শিয়ালকোল ইউনিয়নের বড় হামকুড়িয়া গ্রামের মৃত আফের প্রামাণিকের ছেলে।
আজ বুধবার বিকেলে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব জানায়, গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে সদর উপজেলার সদানন্দপুর (কড্ডারমোড়) এলাকায় নাটোর-ঢাকাগামী মহাসড়কের শ্যামলী পরিবহন কাউন্টারের সামনে অভিযান চালিয়ে রঞ্জু আহমেদকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে এক হাজার টাকার ২৯টি, ৫০০ টাকার ৩১টি ও ২০০ টাকার ২০টি জাল নোট উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া নগদ ৮ হাজার ৯৯০ টাকার আসল নোট, একটি মোবাইল ফোন ও একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।
র্যাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে রঞ্জু স্বীকার করেছে—দীর্ঘদিন ধরে তিনি জাল টাকার নোট বাজারে সরবরাহ করছেন। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে সদর থানায় মামলা করা হয়েছে।