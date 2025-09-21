সমবায়ের গুরুত্ব নিয়ে পুঠিয়ায় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

‘সমবায় উন্নত বিশ্বের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়ন পরিচালনা’ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ ২০২৫ উপলক্ষে রাজশাহীর পুঠিয়ায় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে।
হেইফার ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) পুঠিয়া পরেশ নারায়ণ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এতে সহযোগিতা করেছে জিনিয়া মহিলা সমবায় লিমিটেড, শিলমাড়িয়া মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড, মোল্লাপাড়া মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড, শিবপুর মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড, নয়াপাড়া মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড এবং ভালুকগাছী মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) শিবু দাস। তিনি বলেন, ‘সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজকে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব। বর্তমান প্রজন্মকে সমবায়মুখী করতে হলে স্থানীয় পর্যায়ে এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখা জরুরি।’
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন পুঠিয়া উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা আবু মোতাল্লেম। তিনি সমবায়ের ইতিহাস ও বর্তমান সময়ের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে সমবায়ই সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার।’
হেইফার ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন রিজিওনাল ম্যানেজার (কো-অপারেটিভ) আব্দুল্লা আল মামুন। এ ছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন পরেশ নারায়ণ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত কুমার চৌধুরী এবং পুঠিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাজহারুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জিনিয়া সমবায় সমিতির সভাপতি খাদিজা খাতুন। সঞ্চালনা করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক নির্মল দাশ।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন হেইফার ইন্টারন্যাশনালের কমিউনিকেশন ম্যানেজার আবদুল্লাহ সেরু এবং রিজিওনাল ম্যানেজার হারুন অর রশীদ।
আলোচনা সভা শেষে স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশাত্মবোধক গান, নৃত্য ও নাটিকায় সমবায়ের গুরুত্ব ও টেকসই উন্নয়নকে ফুটিয়ে তোলা হয়।