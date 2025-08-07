নিরাপত্তারক্ষীকে জিম্মি করে হিমাগারে ডাকাতি

রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলায় একটি হিমাগারে অস্ত্রের মুখে নিরাপত্তারক্ষী ও শ্রমিকদের জিম্মি করে ডাকাতি হয়েছে। এতে প্রায় ১৩ লাখ টাকার মালামাল ও নগদ অর্থ লুট হয়েছে বলে দাবি করেছে হিমাগার কর্তৃপক্ষ। পরে খবর পেয়ে মোহনপুর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।
গতকাল বুধবার গভীর রাতে উপজেলার কানাইখালী এলাকায় অবস্থিত দেশ কোল্ড স্টোরেজে এ ঘটনা ঘটে। হিমাগার কর্তৃপক্ষ জানায়, ২০-২৫ জনের একটি সংঘবদ্ধ ডাকাত দল হিমাগারে হানা দেয়। তারা ভেতরে ঢুকে নিরাপত্তারক্ষীসহ ১৮ জন শ্রমিককে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে বেঁধে ফেলে।
এরপর পাওয়ার হাউস, বিদ্যুৎ ও প্রকৌশল বিভাগ থেকে নতুন ও পুরোনো ধাতব মালামাল লুট করে নেয় ডাকাতেরা। একই সঙ্গে শ্রমিক সরদারের কাছে থাকা ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।
হিমাগারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বজলুর রহমান বলেন, ‘ডাকাতেরা তালা ভেঙে যন্ত্রাংশ, গান মেটাল, জার্নাল বিয়ারিংসহ ওয়ার্কশপ হাউসের বিভিন্ন মালামাল নিয়ে যায়। পরে ভোররাতে এক শ্রমিক কৌশলে হাত খুলে ফেলেন এবং হুইসেল বাজান। তখন অন্য শ্রমিকেরাও মুক্ত হন।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে মোহনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান বলেন, ‘ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যাই। তদন্ত চলছে। ডাকাতির ঘটনায় হিমাগারের কোনো অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি জড়িত রয়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’