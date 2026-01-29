রাজশাহীতে তারেক রহমানের আগমনকে লাল কার্ড প্রদর্শন করলেন রাবির কয়েকজন শিক্ষার্থী

রাজশাহীতে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগমনকে লাল কার্ড প্রদর্শন করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) কয়েকজন শিক্ষার্থী। নির্বাচনী সহিংসতা ও নারীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে এই কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে এই কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা।
এ সময় রাবি সিনেট সদস্য ফাহিম রেজা বলেন, ‘২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের পর আমরা একটি বৈষম্যহীন ও নিরাপদ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ৫ আগস্টের পর থেকে একটি রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে দুই শতাধিক প্রাণ গেছে। বিশেষ করে নির্বাচনের পরিবেশকে কলুষিত করে গতকাল খুনের ঘটনা ঘটেছে। গত তিন দিনে দেশের ৬০টির বেশি স্থানে নারী কর্মীদের ওপর বর্বরোচিত হামলা চালানো হয়েছে। হিজাব বা বোরকা পরে ভোট চাইতে যাওয়ার কারণে নারীদের লাঞ্ছিত করা হচ্ছে, যা আমাদের মা-বোনদের সম্মানে আঘাত এবং সুস্থ রাজনীতির পরিপন্থী।’
ফাহিম রেজা আরও বলেন, ‘আমরা আশা করেছিলাম, বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি, প্রশাসনের উপস্থিতিতেই পাল্টাপাল্টি হামলা এবং খুনের ঘটনা ঘটছে। ফুটবল মাঠে কেউ নিয়ম ভাঙলে যেমন লাল কার্ড দেখিয়ে বের করে দেওয়া হয়, তেমনি রাজনীতিতে একের পর এক “ফাউল” করা এবং খুনের রাজনীতি কায়েম করার প্রতিবাদে আজ আমরা তাদের লাল কার্ড প্রদর্শন করছি।’
রাকসুর তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক সাকিব বলেন, ‘জুলাই বিপ্লব-পরবর্তী বাংলাদেশে আমরা যে সুস্থ রাজনীতির স্বপ্ন দেখেছিলাম, বিএনপি তাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, চাঁদাবাজি এবং দুই শতাধিক খুনের মাধ্যমে তা ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। তাদের শীর্ষ নেতা বিদেশে ১৭ বছর থেকে “নতুন পরিকল্পনার” কথা বললেও বাস্তবে আমরা দেখছি সেই পুরোনো হত্যার রাজনীতির পুনরাবৃত্তি। রাজনীতিতে একের পর এক এই নীতিহীন “ফাউল” করার প্রতিবাদে আজ আমরা তাদের লাল কার্ড প্রদর্শন করছি।’
এদিকে আজ দুপুর ১২টার দিকে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণার সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে নারীদের ওপর হামলা, হেনস্তা ও হুমকির ঘটনার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে শাখা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা। হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তাঁরা। সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী নারী কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, দলীয় সহিংসতা বন্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যকর ভূমিকা এবং সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিত করার আহ্বানও জানান তাঁরা।