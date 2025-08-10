হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাজশাহী বিএনপির সম্মেলন, কমিটি না দিয়ে মঞ্চ ছাড়েন নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রাজশাহী মহানগর বিএনপির সম্মেলনের নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী মহানগর বিএনপির সম্মেলন শেষ হলেও নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়নি। তবে পুরোনো কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন কমিটি আসবে ঢাকা থেকে। কমিটি না আসা পর্যন্ত মহানগর বিএনপির দায়িত্বে থাকবেন দলের কেন্দ্রীয় দুই নেতা।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সাবেক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক বজলুল হক মন্টু রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান, ‘বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও রাজশাহী বিভাগের সমন্বয়কারী বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালামের নির্দেশে রাজশাহী মহানগর বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলো।’

মহানগর বিএনপির দায়িত্বে থাকবেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির রাজশাহী বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই সহসাংগঠনিক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম আলীম এবং এ এইচ এম ওবায়দুর রহমান চন্দন।

এর আগে আজ রোববার বিকেলে মহানগর বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। প্রায় দেড় দশক পর এমন আনুষ্ঠানিক সম্মেলন হলো। সম্মেলনে কাউন্সিলর-ডেলিগেটরা ছিলেন। বিকেলে কোনো কমিটি না দিয়েই মঞ্চ ছাড়েন কেন্দ্রীয় নেতারা।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর এরশাদ আলী ঈশাকে আহ্বায়ক ও মামুন অর রশিদ মামুনকে সদস্যসচিব করে মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এর প্রায় সাড়ে তিন মাস পর আহ্বায়ক কমিটির পরিধি বাড়িয়ে ৬১ সদস্যের করা হয়।

চিকিৎসার জন্য মানুষকে পার্শ্ববর্তী দেশে যেতে বাধ্য করেছে স্বৈরাচারী সরকার: তারেক রহমান

তার পর থেকে প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে এই আহ্বায়ক কমিটিতেই মহানগর বিএনপি চলছিল। এই কমিটিতে যোগ্য নেতৃত্ব আসেনি, এমন অভিযোগ তুলে দলটির রাজশাহীর শীর্ষ নেতারা তাদের সঙ্গে কোনো সভা-সমাবেশে অংশ নিতেন না। বিরোধ ছিল অনেকটা প্রকাশ্যেই।

বিরোধের জেরে দলীয় কার্যালয়ে তালা দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। কিছুদিন ধরে আহ্বায়ক কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি করার দাবিতে নানা কর্মসূচি পালন করে আসছিলেন দলের একাংশের নেতা-কর্মীরা। অবশেষে আজ রোববার এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। সর্বশেষ ২০০৯ সালে মহানগর বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জনগণ বিএনপির নেতা-কর্মীদের কাছে জানতে চায়, দেশের ভবিষ্যৎ কী: তারেক রহমান
