হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

নির্বাচনে পুলিশের ভূমিকা হবে নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল: আইজিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রাজশাহী পুলিশ লাইনস ড্রিলশেডে পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম বলেছেন, নির্বাচন কমিশনই নির্বাচনের মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনে পুলিশের ভূমিকা হবে নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল। তাই নির্বাচনকালে পুলিশের আচরণ হতে হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, ন্যায়নিষ্ঠ ও পেশাদার। কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির প্রতি আনুগত্য নয়, পুলিশের আনুগত্য থাকবে কেবল আইন ও দেশের প্রতি।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় রাজশাহী পুলিশ লাইনস ড্রিলশেডে রাজশাহী মহানগর পুলিশ (আরএমপি) ও রাজশাহী রেঞ্জ পুলিশের যৌথ আয়োজনে বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে এক বিশেষ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন আইজিপি।

যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন, পুলিশের দায়িত্ব আইন অনুযায়ী কাজ করা—এ কথা উল্লেখ করে আইজিপি বলেন, কেউ যেন আগাম ধারণা করে বা কাউকে খুশি করার জন্য দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত না হয়। একজন পুলিশ সদস্য কাউকে ফেভার করলে তা হয়তো প্রকাশ পাবে না, কিন্তু একদিন নিজের বিবেকের কাছেই তাঁকে এর জবাব দিতে হবে।

বাহারুল আলম জোর দিয়ে বলেন, পুলিশের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো ইনটিগ্রিটি, সততা ও পেশাগত দায়িত্ববোধ। পুলিশের কাজ কঠিন—কখনো আসামি ধরতে গেলে বাধা আসে, হুমকি আসে, এমনকি আক্রমণের মুখেও পড়তে হয়। তবু দায়িত্ব থেকে পিছু হটবেন না।

আইজিপি আরও বলেন, ৫ আগস্টে পুলিশ কঠিন এক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে গেছে। ধাপে ধাপে সেই পরিস্থিতি অতিক্রম করে আজকের অবস্থানে এসেছে। যদিও এখনো কিছু দুর্বলতা রয়েছে, তবু একসময় সমালোচিত সেই পুলিশ বাহিনী আজ নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে।

অনুষ্ঠানে আইজিপি বাহারুল আলম উপস্থিত পুলিশ সদস্যদের কল্যাণ, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে মতামত শোনেন এবং সমাধানে আশ্বাস দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজশাহীর পুলিশ সুপার ফারজানা ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য দেন রাজশাহী নগর পুলিশের কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি মোহাম্মদ শাহজাহান।

সম্পর্কিত

শিহাবের মৃত্যুতে এলাকায় শোক, আসামিরা কেউ ধরা পড়েনি

রাজশাহীতে পুকুরপাড় থেকে পিস্তল উদ্ধার

রাজশাহীতে পৃথক ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি

বাঘায় শরীরে ডিজেল ঢেলে দগ্ধ গৃহবধূর মৃত্যু, স্বামী-ভাইয়ের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ

ঐকমত্য কমিশনে যাঁরা আছেন তাঁরা নিজেদের কাজে ফিরে যান: আমীর খসরু

রাজশাহী মহানগর বিএনপির নেতৃত্বে মামুন-রিটন

সিরাজগঞ্জে কষ্টিপাথরের তৈরি শিবলিঙ্গসহ আটক ৩

প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মারধরের শিকার কিশোরের মৃত্যু

সংখ্যালঘু নারীকে পেটানোর ভিডিও ভাইরাল

ট্রাইব্যুনালের তদন্তের মুখে পুলিশ একাডেমি থেকে লাপাত্তা ডিআইজি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা