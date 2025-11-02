হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাজশাহীতে পৃথক ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রাজশাহীতে পৃথক ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীতে পৃথক ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজের (রামেক) ডেন্টাল ইউনিটের শিক্ষার্থীরা। আজ রোববার দুপুরে শহরের হেতেম খাঁ এলাকায় রামেকের ডেন্টাল ইউনিটের সামনে ঘণ্টাব্যাপী এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে শিক্ষার্থীরা বলেন, রাজশাহী জেনারেল হাসপাতালে ডেন্টাল ইউনিট দীর্ঘদিন ধরে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এখানে ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, সরঞ্জাম, জনবলসহ সব সুবিধা বিদ্যমান। তাই এই বিদ্যমান অবকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে রাজশাহীতে পৃথক একটি ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা সময়োপযোগী ও বাস্তবসম্মত উদ্যোগ হবে।

রাজশাহীতে পৃথক ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

শিক্ষার্থীরা আরও বলেন, রাজশাহী অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের মানসম্মত ডেন্টাল শিক্ষা ও স্থানীয় জনগণের উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে দ্রুত রাজশাহী ডেন্টাল কলেজ স্থাপন করা প্রয়োজন।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন ডেন্টাল ইউনিটের লেকচারার ডা. মো. মাহফুজুর রহমান রাজ, ইন্টার্ন চিকিৎসক মো. নাসরুল্লাহ শেখ, শিক্ষার্থী গোলাম মর্তুজা বাঁধন, পরিতোষ রায় প্রমুখ।

সম্পর্কিত

শিহাবের মৃত্যুতে এলাকায় শোক, আসামিরা কেউ ধরা পড়েনি

রাজশাহীতে পুকুরপাড় থেকে পিস্তল উদ্ধার

নির্বাচনে পুলিশের ভূমিকা হবে নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল: আইজিপি

বাঘায় শরীরে ডিজেল ঢেলে দগ্ধ গৃহবধূর মৃত্যু, স্বামী-ভাইয়ের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ

ঐকমত্য কমিশনে যাঁরা আছেন তাঁরা নিজেদের কাজে ফিরে যান: আমীর খসরু

রাজশাহী মহানগর বিএনপির নেতৃত্বে মামুন-রিটন

সিরাজগঞ্জে কষ্টিপাথরের তৈরি শিবলিঙ্গসহ আটক ৩

প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মারধরের শিকার কিশোরের মৃত্যু

সংখ্যালঘু নারীকে পেটানোর ভিডিও ভাইরাল

ট্রাইব্যুনালের তদন্তের মুখে পুলিশ একাডেমি থেকে লাপাত্তা ডিআইজি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা