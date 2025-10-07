রাকসু নির্বাচন: ছাত্রদলের বিরুদ্ধে ভোটারদের টাকা দেওয়ার অভিযোগ শিবির-সমর্থিত প্যানেলের

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের বিরুদ্ধে ভোটারদের টাকা দেওয়াসহ চারটি অভিযোগ তুলেছে ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’। আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিতভাবে এসব অভিযোগ দেয় তারা।
অভিযোগের মধ্যে রয়েছে, ছাত্রদল প্যানেলের প্রার্থীরা ক্লাসরুমে প্রবেশ করে প্রচারণা চালাচ্ছেন, আরবি বিভাগের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের ৫ হাজার টাকা প্রদান, নির্ধারিত সময়সীমার বাইরে প্রচার-প্রচারণা চালানো এবং রাকসুর ভোটার নন, এমন ব্যক্তিরাও তাঁদের প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন।
এ বিষয়ে সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী ফাহিম রেজা বলেন, ‘এর আগেও ছাত্রদল বিভিন্নভাবে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে। কিন্তু আমরা তখন কোনো লিখিত অভিযোগ দিইনি। আমরা চাই, রাকসু নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হোক এবং এখানে যেন লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত হয়, এ জন্য আজ এসব বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করেছি।’
অভিযোগের বিষয়ে ছাত্রদল-সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী নাফিউল ইসলাম জীবনের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে কোনো সাড়া মেলেনি। পরে হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা পাঠানো হলেও কোনো জবাব দেননি তিনি।
এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আজ ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল আমাদের কাছে একটি স্মারকলিপি দিয়েছে। তারা বিভিন্ন বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেগুলো আমরা দেখব।’