রাজশাহীর খড়খড়ি এলাকার ভালুকপুকুর আল ইহসান হাফিজিয়া মাদ্রাসা থেকে পালিয়ে যাওয়া দুই কিশোরকে উদ্ধার করেছে র্যাব। তারা গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ভোরে ব্যাগ নিয়ে মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে যায়। তার পর থেকে তাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না।
সোমবার (২ মার্চ) দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে রাজশাহীর বেলপুকুর বাইপাস মোড় এলাকা থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়। এ দুই কিশোরেরই বয়স ১৪ বছর। একজনের নাম আকাশ আহমেদ, অন্যজন রিফাত ইসলাম। তাদের বাড়ি রাজশাহীর পবা উপজেলার নওহাটা এলাকায়। র্যাব-৫-এর রাজশাহীর একটি দল তাদের উদ্ধার করে।
আজ দুপুরে র্যাবের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দুই কিশোর নিখোঁজের ঘটনায় নগরের মতিহার থানায় তাদের দুজনের বাবা দুটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সন্ধান শুরু করে র্যাব। পরে উদ্ধার করে তাদের মতিহার থানায় দেওয়া হয়।
মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে আজ সকালেই ওই দুই কিশোরকে অভিভাবকের জিম্মায় দেওয়া হয়েছে।