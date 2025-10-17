হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

বিজয়ী ও বিজিতরা মিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে কাজ করব: রাকসু নবনির্বাচিত ভিপি

রাবি প্রতিনিধি  

মোস্তাকুর রহমান জাহিদ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) নবনির্বাচিত সহসভাপতি (ভিপি) মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেছেন, ‘আমরা বিজয়ী ও বিজিতদের পরামর্শ ও সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে কাজ করে যাব।’ আজ শুক্রবার সকালে রাকসুর ফলাফল ঘোষণার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনের সামনে সাংবাদিকদের এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

নবনির্বাচিত ভিপি বলেন, ‘আমরা দীর্ঘ বছর ধরে রাকসু বাস্তবায়নের জন্য লড়াই করেছি। আজ সেই রাকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। এখানে বিজয়ী প্রার্থীর তুলনায় বিজিতের সংখ্যা বেশি। আমি বিজিত ভাইবোনদের আহ্বান করব, সবাই মিলে, সকলের পরামর্শ ও সহযোগিতায় আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে কাজ করে যাব।’

