ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ, শিক্ষককে বরখাস্তের দাবিতে ফের বিক্ষোভ

ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলে রাজশাহীর শহীদ নজমুল হক বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের এক সহকারী শিক্ষককে বরখাস্তের দাবিতে ফের বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা। আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে ‘নিরাপদ বিদ্যালয় চাই’ লেখা ব্যানার হাতে বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে বিক্ষোভ করেন তাঁরা। এ সময় তাঁরা রাস্তাও অবরোধ করে রাখেন।
বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ অভিযুক্ত শিক্ষককে বরখাস্ত করার আশ্বাস দিলে আন্দোলনকারীরা কর্মসূচি তুলে নেন। তবে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে আবারও আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।
এর আগে সোমবার একই দাবিতে কয়েক ঘণ্টা বিক্ষোভ হয়েছিল। অভিভাবকদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শাহাবুব আলম সুযোগ পেলেই ছাত্রীদের গায়ে হাত দেন। সর্বশেষ ২ সেপ্টেম্বর স্কুল ছুটির পর সিঁড়িতে একা পেয়ে চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি করেন তিনি। গত রোববার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের কাছে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেন অভিভাবকেরা।
অভিযুক্ত সহকারী শিক্ষক শাহাবুব আলম গতকাল অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছেন, এটি বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে। আজ কথা বলতে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদকে ফোন করা হলে তাঁর নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়। আগের দিন তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁরা লিখিত অভিযোগ পেয়েছেন। ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।