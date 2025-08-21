হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পিএসসির সদস্যপদে নিয়োগ

রাবি সংবাদদাতা

রাকসু নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. এম আমজাদ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. এম আমজাদ হোসেনকে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সদস্যপদে নিয়োগ দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। গতকাল বুধবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আবু সালেহ মো. মাহফুজুল আলম স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

এদিকে সাংবিধানিক পদে নিয়োগের পর তিনি রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে থাকতে পারবেন কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

এ বিষয়ে অধ্যাপক আমজাদ হোসেন বলেন, ‘আমি গণমাধ্যমের খবর থেকে নিয়োগের কথা জেনেছি। অবশ্য এক দিন আগে সরকারের পক্ষ থেকে ফোন পেয়েছিলাম। এখন করণীয় কী হবে, তা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করব।’

এদিকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্বাচন ঘিরে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। তাঁরা বলছেন, গতকাল মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরুর কথা থাকলেও অনিবার্য কারণে তা স্থগিত করা হয়েছিল। এখন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পিএসসিতে নিয়োগ ঘোষণার পর ১৫ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত রাকসু নির্বাচন আদৌ অনুষ্ঠিত হবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. ইফতেখারুল আলম মাসউদ বলেন, তিনি পিএসসির সদস্যপদে যোগদানের আগপর্যন্ত রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার থাকতে পারবেন। এখন তিনি কবে শপথ নেন, যোগদান করেন, সেটা জানার বিষয়। এ নিয়ে প্রশাসন দ্রুতই সিদ্ধান্ত নেবে।

সম্পর্কিত

১৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া অপহরণকারী আটক, অপহৃত মাদ্রাসাছাত্র উদ্ধার

সিরাজগঞ্জে স্কুলছাত্রী ধর্ষণ মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

১১ লাখ টাকা আত্মসাৎ: যাত্রাবাড়ীর মামলার আসামি জয়পুরহাটে গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে টায়ার পুড়িয়ে তেল-কালি তৈরি, পরিবেশের ক্ষতি

বাংলাদেশি হিসেবে পুশ ইন করা ৬ ভারতীয় নাগরিক আটক

রাকসু নির্বাচন: স্থগিত হওয়া মনোনয়নপত্র বিতরণ রোববার থেকে শুরু

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

রাজশাহীতে জাল নোট প্রতারক চক্রের হোতা গ্রেপ্তার

অবৈধভাবে মজুত ১৭৪ বস্তা সার জব্দ, পরে সরকারি মূল্যে বিক্রি

রাকসু নির্বাচন: ভোটার তালিকা চূড়ান্ত, মনোনয়ন বিতরণে হোঁচট
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা