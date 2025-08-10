হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

শেরপুরে করতোয়া নদীর পানি বৃদ্ধি, পানিবন্দী ১০০ পরিবার

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি  

শেরপুর সরকারি ডি জে মডেল হাইস্কুলে আশ্রয় নিয়েছে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি পরিবার। আজ রোববার সকালে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

উজান থেকে নেমে আসা ঢলে করতোয়া নদীর পানি বেড়ে বগুড়ার শেরপুর পৌর শহর ও গাড়িদহ ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। এতে অন্তত ১০০ পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে ১২টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।

গতকাল শনিবার (৯ আগস্ট) সন্ধ্যার পর থেকে করতোয়া নদীর পানি দ্রুত বাড়তে শুরু করে। এর প্রভাবে গাড়িদহ ইউনিয়নের ছোট ফুলবাড়ী গ্রাম ও শেরপুর পৌর শহরের উত্তর সাহাপাড়া ও পূর্ব ঘোষপাড়া মহল্লার বহু বসতবাড়িতে পানি ঢুকে পড়ে।

আজ রোববার (১০ আগস্ট) সরেজমিন দেখা গেছে, তিনটি এলাকায় বাড়িঘরে হাঁটু থেকে কোমর সমান পানি জমে আছে। এসব এলাকায় অধিকাংশ পরিবার নিম্ন আয়ের হওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছে।

শেরপুর পানি উন্নয়ন শাখার উপসহকারী প্রকৌশলী নিবারণ চক্রবর্তী জানান, ভারী বর্ষণের কারণে করতোয়া নদীতে পানি বৃদ্ধি পেয়েছে, যা উজান থেকে দ্রুতগতিতে নেমে আসছে।

আজ দুপুরে শেরপুর সরকারি ডি জে হাইস্কুলে গিয়ে দেখা যায়, বন্যার কারণে এখানে ১২টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। তারা সবাই নিম্ন আয়ের পরিবার এবং বেশির ভাগই দিনমজুর।

গাড়িদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তবিবর রহমান ও শেরপুর পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী এবং অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শফিকুল ইসলাম বলেন, শনিবার দুপুরের পর থেকে উজান থেকে পানি নেমে আসায় নদীর পানি হঠাৎ বৃদ্ধি পায় এবং তা তীর উপচে বসতবাড়িতে ঢুকে পড়ে।

পূর্ব ঘোষপাড়া মহল্লার পানিবন্দী কয়েকটি পরিবার জানায়, ভারী বর্ষণে নদী ভরে ওঠার পর শনিবার দুপুরে উজান থেকে পানির স্রোত বেড়ে যায় এবং তা রাতের মধ্যেই বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে। আজ সকালে অন্তত ১২টি পরিবার তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আশিক খান বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের তালিকা এখনো প্রস্তুত হয়নি। দ্রুত এই তালিকা তৈরি করে সরকারি সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

দুর্গাপুরে হত্যা মামলার আসামিকে কুপিয়ে হত্যা

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

গণশুনানিতে দুদক চেয়ারম্যানের প্রতি ক্ষোভ দেখালেন মৎস্যচাষি

শিক্ষক দম্পতির হাত-পা বেঁধে ডাকাতি, ১৬ লাখ টাকার মালপত্র লুট

ফের বিএনপির মঞ্চে গান গাইলেন পলকের ভগ্নিপতি, কর্মীদের ক্ষোভ

স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ, উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগ বন্ধ

ঢাবিতে ছাত্রসংগঠনগুলো নিজেরা বোঝাপড়া করতে পারত: আসিফ মাহমুদ

ডেইরি ফার্মে ডাকাতি, আতঙ্কিত ব্যবসায়ীরা

রাবিতে জালিয়াতি করে ভর্তির চেষ্টার মূল হোতা গ্রেপ্তার

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা