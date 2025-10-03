হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

ক্ষেতলালে পূজামণ্ডপে কর্তব্য পালনকালে সাবেক আনসার কমান্ডারের মৃত্যু

ক্ষেতলাল (জয়পুরহাট) প্রতিনিধি 

আবুল কালাম আজাদ। ছবি: সংগৃহীত

জয়পুরহাটের ক্ষেতলালে শারদীয় দুর্গাপূজার মণ্ডপে কর্তব্য পালনকালে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত (হার্ট অ্যাটাকে) হয়ে আনসার ভিডিপির সাবেক কমান্ডার আবুল কালাম আজাদ (৬০) মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার কেন্দ্রীয় কালীমন্দির প্রাঙ্গণে এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া আবুল কালাম আজাদ পৌরসভার ইটাখোলা মহল্লার আব্দুল কাদেরের ছেলে। তিনি ক্ষেতলাল পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের আনসার ভিডিপির দলনেতা ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কিছুদিন আগে তিনি চাকরি থেকে অবসর নেন। তবে এ বছর শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে তিনি খলিশাগাড়ী পূজামণ্ডপে এপিসির দায়িত্ব পালন করছিলেন। বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের সময় কেন্দ্রীয় কালীমন্দির এলাকায় দায়িত্ব পালনের সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। পরে সহকর্মীরা দ্রুত উদ্ধার করে ক্ষেতলাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে ক্ষেতলাল উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা ফারুক হোসেন বলেন, ‘আবুল কালাম আজাদ অবসরপ্রাপ্ত ছিলেন। তবে কয়েক দিন আগে আমার কাছে এসে অনুরোধ করেন, যেন শেষবারের মতো পূজায় ডিউটির সুযোগ দেওয়া হয়। তাঁর ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমরা তাঁকে দায়িত্বে রাখি। দুঃখজনকভাবে ডিউটিরত অবস্থাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।’

