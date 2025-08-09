নির্বাচন পেছানোর চক্রান্তকারীরা গণতন্ত্র বিশ্বাস করে না: সালাম

নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পরও যাঁরা নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করছেন, তাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুস সালাম। আজ শনিবার দুপুর ১২টায় রাজশাহী জেলা ও মহানগর বিএনপির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।
আগামীকাল রোববার রাজশাহী মহানগর বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে আব্দুস সালাম বলেন, ‘গত ১৭ বছর আওয়ামী লীগের দুঃশাসন, নিপীড়ন, জুলুম ও নির্যাতন উপেক্ষা করেই বিএনপি গণতন্ত্রের জন্য লড়াই অব্যাহত রেখেছে। কারণ, বিএনপি সব সময় চেয়েছে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হোক। এ জন্য ৫ আগস্টের পর হাসিনা সরকারের পতনের পর বিএনপিকে জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হলেও বিএনপি তা গ্রহণ করেনি। বিএনপি সব সময় চেয়েছে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা থাকুক।’
বিএনপিকে বিতর্কিত করার চেষ্টা চলছে অভিযোগ করে আব্দুস সালাম বলেন, ৫ আগস্টের পর বিএনপিকে নানাভাবে বিতর্কিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু বিএনপি গণতন্ত্রের চর্চা অব্যাহত রেখেছে। দেশে গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হোক, সে লক্ষ্যে কাজ করছে।
আব্দুস সালাম জানান, আগামীকাল নগরের পাঠানপাড়া ঈদগাহ মাঠের সামনে সড়কে বেলা আড়াইটায় মহানগর বিএনপির সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এতে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন। ইতিমধ্যে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির রাজশাহী বিভাগের সহসাংগঠনিক সম্পাদক শাহীন শওকত, কেন্দ্রীয় কমিটির ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পাদক শফিকুল হক মিলন, মহানগরের আহ্বায়ক এরশাদ আলী ঈশা, সদস্যসচিব মামুন-অর-রশিদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।