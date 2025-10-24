হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

হেরোইনসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

হেরোইনসহ গ্রেপ্তার দুই মাদক কারবারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় ৫০০ গ্রাম হেরোইনসহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পৌরসভার কুঠিপাড়া এলাকার পদ্মা নদীর ধারে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ শুক্রবার সকালে জেলা পুলিশের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গ্রেপ্তার দুজন হলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার বকচর গ্রামের গোলাম মোস্তফা (৪৬) ও আব্দুর বশির (৪০)।

পুলিশ জানায়, তাঁদের কাছ থেকে পাঁচটি প্যাকেটে রাখা ৫০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। এর বাজারমূল্য প্রায় ৫০ লাখ টাকা।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, গ্রেপ্তার দুজন প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সীমান্ত এলাকা থেকে মাদক এনে সরবরাহের কথা স্বীকার করেছেন। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে। আজ তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

