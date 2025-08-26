রংপুরে প্রকৌশলীকে হত্যার হুমকি, নেসকো ঘেরাও করে রুয়েট শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

রংপুরে এক প্রকৌশলীকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) রাজশাহী কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেছেন রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) শিক্ষার্থীরা।
আজ মঙ্গলবার বেলা ১টার দিকে রাজশাহী নগরের হেতেম খাঁ এলাকায় নেসকোর প্রধান কার্যালয় ঘেরাও করে তাঁরা এ কর্মসূচি পালন করেন।
এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে মিছিল নিয়ে শিক্ষার্থীরা নেসকো কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন। সেখানে তাঁরা প্রায় ঘণ্টাব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা নানা স্লোগান দেন।
শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, দেশব্যাপী চলমান প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের অংশ হিসেবে সোমবার রংপুর নেসকো কার্যালয়ে স্মারকলিপি দিতে যান প্রকৌশলীরা। এ সময় বুয়েট থেকে পাস করা প্রকৌশলী রুকন স্মারকলিপি গ্রহণ করলে উপস্থিত ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা তাঁকে গালিগালাজ ও লাঞ্ছিত করেন। এমনকি তাঁকে জবাই করে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।
এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার ও দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান রুয়েট শিক্ষার্থীরা। পরে নেসকোর কর্মকর্তারা ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।