হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রংপুরে প্রকৌশলীকে হত্যার হুমকি, নেসকো ঘেরাও করে রুয়েট শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রংপুরে প্রকৌশলীকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে নেসকো রাজশাহী কার্যালয় ঘেরাও করে রুয়েট শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরে এক প্রকৌশলীকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) রাজশাহী কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেছেন রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) শিক্ষার্থীরা।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১টার দিকে রাজশাহী নগরের হেতেম খাঁ এলাকায় নেসকোর প্রধান কার্যালয় ঘেরাও করে তাঁরা এ কর্মসূচি পালন করেন।

এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে মিছিল নিয়ে শিক্ষার্থীরা নেসকো কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন। সেখানে তাঁরা প্রায় ঘণ্টাব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা নানা স্লোগান দেন।

রংপুরে প্রকৌশলীকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে নেসকো রাজশাহী কার্যালয় ঘেরাও করে রুয়েট শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, দেশব্যাপী চলমান প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের অংশ হিসেবে সোমবার রংপুর নেসকো কার্যালয়ে স্মারকলিপি দিতে যান প্রকৌশলীরা। এ সময় বুয়েট থেকে পাস করা প্রকৌশলী রুকন স্মারকলিপি গ্রহণ করলে উপস্থিত ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা তাঁকে গালিগালাজ ও লাঞ্ছিত করেন। এমনকি তাঁকে জবাই করে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।

এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার ও দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান রুয়েট শিক্ষার্থীরা। পরে নেসকোর কর্মকর্তারা ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

সম্পর্কিত

আদালত চত্বর থেকে অপহৃত যুবক উদ্ধার, মুক্তিপণ নিতে গিয়ে ধরা পড়লেন ৮ জন

রাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় ৫ দিন বাড়ল, পেছাবে ভোটের তারিখ

জুলাই আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থানের অভিযোগ, প্রক্টরকে বরখাস্ত

রাজশাহী কারাগারে কয়েদির মৃত্যু

দুই সমিতির দ্বন্দ্বে অটোরিকশা চলাচল বন্ধ, যাত্রীদের ভোগান্তি

ট্রাইব্যুনালের তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই জামিন পেল যুবলীগ নেতা

হত্যা মামলার আসামি খুন, একজন গ্রেপ্তার

সেনাবাহিনীর পিকআপে ট্রাকের ধাক্কা, ৮ সেনাসদস্য আহত

পাবনায় ৩ জনকে হত্যা মামলার রায়, পালক ছেলের মৃত্যুদণ্ড

অপরাধ দমনে কাজ করে যাচ্ছে র‍্যাব: অধিনায়ক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা