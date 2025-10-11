নিজের নার্সারির জন্য রাস্তার মাটি কেটে নিচ্ছেন কলেজশিক্ষক

নেছারাবাদে একটি সরকারি ইটের সলিং রাস্তার মাটি কেটে নিজ নার্সারিতে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কলেজশিক্ষক আতিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে। এতে রাস্তার পাশজুড়ে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় গর্ত, নাজুক হয়ে পড়েছে এ সড়কটি। এ ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে ইউএনও বরাবর আবেদন করেছেন এলাকাবাসী।
ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার অলংকারকাঠি ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সরদারবাড়ী সড়কে। স্থানীয়রা জানান, অলংকারকাঠি মনিরামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত এ রাস্তাটি দুই গ্রামের দেড় শতাধিক পরিবারের লোকজনের একমাত্র যোগাযোগের পথ। একই সঙ্গে এই রাস্তা দিয়েই পাশের পানাউল্লাহপুর গ্রামের শিক্ষার্থীসহ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন যাতায়াত করে।
অভিযুক্ত আতিকুল ইসলাম নেছারাবাদের পশ্চিম সোহাগদল শহীদ স্মৃতি বি এম ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক। অভিযোগ উঠেছে, রাস্তার পাশের জমিতে আতিকুল ইসলামের একটি নার্সারি রয়েছে। প্রতিবছরই তিনি ওই রাস্তা কেটে মাটি নিয়ে নার্সারির কাজে ব্যবহার করেন। কয়েক দিন ধরে তিনি শ্রমিক দিয়ে রাস্তার মাটি কাটায় এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে।
স্থানীয় মো. মিলন হোসেন বলেন, ‘আমাদের গ্রামের একমাত্র ইটের সলিং রাস্তা এটি। আতিকুল ইসলাম প্রতিনিয়ত মাটি কেটে নিচ্ছে। এতে রাস্তার পাশজুড়ে বড় বড় খাদ তৈরি হয়েছে। তাকে বাধা দিলে উল্টো আমাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলছে।’
অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা মো. জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ‘সরকারি রাস্তা কেটে একজন শিক্ষক এভাবে জনদুর্ভোগ তৈরি করছেন, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। এখন রাস্তা দিয়ে অটো বা রিকশা পর্যন্ত চলতে পারছে না।’
স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. মনির হোসেন বলেন, ‘রাস্তার মাটি কেটে নিচ্ছেন একজন শিক্ষক। তিনি নির্বিচারে রাস্তা কেটে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করছেন। তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
অভিযোগের বিষয়ে শিক্ষক আতিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমার নার্সারিতে মাটি দরকার ছিল, তাই একটু কেটেছি। এর আগে অনেকে কেটেছে, আমি কাটলে দোষ কোথায়? তারা আমার কাছে চাঁদা চেয়েছিল।’
এ বিষয়ে নেছারাবাদ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘অভিযোগ পেয়েছি। দ্রুত সরেজমিনে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’