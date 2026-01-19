হোম > সারা দেশ > পিরোজপুর

আগামীতে যেন ফ্যাসিবাদ সৃষ্টি না হয়, সে জন্যই গণভোট: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

পিরোজপুর প্রতিনিধি

পিরোজপুরে সুধী সমাবেশে বক্তব্য দেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, আগামী দিনে কোনো ফ্যাসিবাদ যেন না সৃষ্টি হয়, সে জন্যই গণভোট। আগামী দিনে যেন কোনো ফ্যাসিস্ট সৃষ্টি না হয়, সেটার জন্যই জুলাই সনদ।

আজ সোমবার দুপুরে পিরোজপুর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় মাঠে গণভোট প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে এক সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

ফরিদা আখতার বলেন, ‘গণভোট হলো—এমন এমন মৌলিক বিষয়গুলোকে নেওয়া হয়েছে, যেখানে প্যাকেজ হিসেবে আপনি যদি একমত হন, সেটাতে ‘‘হ্যাঁ’’ বলবেন আর যদি একমত না হন, তাহলে ‘‘না’’ বলবেন। আমরা ‘‘হ্যাঁ’’-এর পক্ষে কথা বলতে চাই। কারণ, এটার ব্যাপারে কোনো ভুল ধারণা থাকতে পারে। আমরা জানি, নির্বাচন হলে পরে যখন নাকি সরকার গঠন হবে, তাদেরও যে কিছু দায়দায়িত্ব আছে, অন্তর্বর্তী সরকার যাওয়ার আগে জনগণের মাধ্যমে মতামত নিয়ে সেটাকে দিয়ে যেতে চাই। আমরা আপনাদের চাপিয়ে দেব না যে, ‘‘হ্যাঁ’’ ভোট দিতেই হবে। আমরা মনে করি, নির্বাচনের সময়ে আমরা আর একটি ভোট চাইতেই পারি, সেটা ‘‘হ্যাঁ’’ ভোট। কারণ, জুলাই সনদের বাস্তবায়ন যেন সম্ভব হয় এবং জুলাই সনদে যে আকাঙ্ক্ষাটা ব্যক্ত করা হয়েছিল, সেগুলো যেন সম্ভব হয়।’

উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করতে এসেছি। এখানে কোনো আইন লঙ্ঘন হয়নি। আমরা আমাদের কেবিনেটে সিদ্ধান্ত নিয়ে এ কাজ করছি, যেন জনগণের কাছে আমরা বলতে পারি, শুধু একটি নির্বাচন দেওয়ার জন্য সরকার গঠন করিনি। আগামী সরকার কেমন হবে, সে বিষয়ে জনগণের রায় নেওয়ার জন্য করেছি।’

জেলা প্রশাসক আবু সাঈদের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মঞ্জুর আহম্মেদ সিদ্দিকী, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. আব্দুল মান্নান, জেলা তথ্য অফিসের উপপরিচালক পরিক্ষিৎ চৌধুরী। এ সময় জুলাই যোদ্ধা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, মুক্তিযোদ্ধা ও সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা এবং স্থানীয় জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন।

