পটুয়াখালীতে জাল ভোটের চেষ্টা ও ছবি তোলায় আটক ৩

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

জাল ভোট দেওয়ার চেষ্টার সময় এক কিশোরসহ দুজনকে আটক করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় জাল ভোট দেওয়ার চেষ্টা এবং ভোটকক্ষে গোপনে ছবি তোলার দায়ে এক কিশোরসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকালে কলাপাড়া পৌর শহর এবং কুয়াকাটা পৌর শহর থেকে তাদের আটক করা হয়।

জানা গেছে, আজ সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কলাপাড়া পৌর শহরের খেপুপাড়া নেছারুদ্দিন কামিল মাদ্রাসা ভোটকেন্দ্রে জাল ভোট দেওয়ার চেষ্টার সময় এক কিশোর ও তার সহযোগী সোহাগ সিকদারকে (৪৬) আটক করা হয়। অন্যদিকে সকাল ৯টার দিকে কুয়াকাটা পৌর শহরের ইসলামপুর দাখিল মাদ্রাসা ভোটকেন্দ্রে গোপন কক্ষে ছবি তোলার সময় বেলাল হোসেন (৪৬) নামের একজনকে আটক করে পুলিশ।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাউসার হামিদ বলেন, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তাদের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে আদালতে সোপর্দ করা হবে। আপাতত তারা পুলিশি হেফাজতে রয়েছে।

