ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল প্রধান শিক্ষিকার, আহত স্বামী

পঞ্চগড়ে ট্রাকের চাপায় পিষ্ট হয়ে রিনা আক্তার (৪৫) নামের এক প্রধান শিক্ষক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর স্বামী সাইফুল ইসলাম (৫৩) আহত হন।
আজ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পঞ্চগড় পৌরসভার তেলিপাড়া এলাকায় পঞ্চগড়-১৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সামনে পঞ্চগড়-ঢাকা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত রিনা জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার মুন্সীপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তিনি কিন্ডারগার্টেন স্কুল দেবীগঞ্জ পারফেক্ট একাডেমির প্রধান শিক্ষক।
আহত সাইফুল ইসলাম শেখবাঁধা রেয়াজিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, আজ সকালে দেবীগঞ্জ থেকে মোটরসাইকেলে পঞ্চগড় শহরে আসছিলেন এই দম্পতি। পঞ্চগড়-১৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সামনে পৌঁছালে একটি ট্রাককে পাশ কাটাতে গিয়ে সড়কের স্পিডব্রেকারে ধাক্কা লেগে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারান তাঁরা। এ সময় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান রিনা আক্তার। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ লাশ উদ্ধার করে।
এদিকে দুর্ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী অবৈধ স্পিডব্রেকার অপসারণের দাবিতে প্রায় এক ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখেন। খবর পেয়ে পঞ্চগড় জেলা প্রশাসক কাজী মো. সায়েমুজ্জামান ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে বিক্ষুব্ধরা সড়ক থেকে সরে যান।
পঞ্চগড় সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পর ট্রাকটি আটক করা হয়েছে। চালক পালিয়ে গেছেন। তাঁকে ধরার চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া চলছে।