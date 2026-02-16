পঞ্চগড়ে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় যুবক নিহত

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সোহেল (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টায় উপজেলার তিরনইহাট ইউনিয়নের দৌলতপাড়া এলাকায় তেঁতুলিয়া-বাংলাবান্ধা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সোহেলের বাড়ি দৌলতপাড়া এলাকায়। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলচালক আলমগীর (২৫) আহত হন। তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
স্থানীয়রা জানায়, সকালে মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন সোহেল। এ সময় বাংলাবান্ধা থেকে তেঁতুলিয়াগামী একটি মোটরসাইকেলে ধাক্কা তিনি। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন তিনি। আহত হন মোটরসাইকেল চালক।
তেঁতুলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেবাশীষ রায় বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হবে। সব আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।