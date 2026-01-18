নিখোঁজের ৫ দিন পর পাবনার বিলে হাত-পা ও মুখ বাঁধা কিশোরীর লাশ

পাবনার ফরিদপুর উপজেলায় নিখোঁজের পাঁচ দিন পর হাত-পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় এক স্কুলছাত্রীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (১৮ জানুয়ারি) সকালে জন্তিহার ও পার্শ্ববর্তী বিলনলুয়া গ্রামসংলগ্ন একটি বিল থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত ছাত্রীর নাম সুরাইয়া খাতুন (১৩)। সে ফরিদপুর উপজেলার বিএল বাড়ি ইউনিয়নের জন্তিহার গ্রামের স্বপন খানের মেয়ে। সে উপজেলার কালিয়াকোড় পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ছিল।
পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার বিকেলে সুরাইয়া নিজ বাড়ির সামনে থেকে নিখোঁজ হয়। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনো সন্ধান না পাওয়ায় গত শুক্রবার তার দাদা আব্দুল জব্বার খান ফরিদপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন।
আজ সকালে জন্তিহার ও পার্শ্ববর্তী বিলনলুয়া গ্রামসংলগ্ন একটি বিলে স্থানীয় কৃষকেরা কাজ করতে গিয়ে অর্ধনিমজ্জিত অবস্থায় হাত-পা ও মুখ বাঁধা কিশোরীর লাশ দেখতে পান।
খবর পেয়ে স্বজনেরা ঘটনাস্থলে এসে লাশটি সুরাইয়ার বলে শনাক্ত করেন। পরে থানা-পুলিশ এসে লাশটি উদ্ধার করে।
এ বিষয়ে ফরিদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামীম আকনজি বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পরে এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।