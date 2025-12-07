বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্র নাফিউল হত্যা মামলার আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরছে, ধরছে না পুলিশ: অভিযোগ বাবা-মায়ের

ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে আর ফেরেননি গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নাফিউল করিম সোহান (২৩)। গত ৯ জুন তাঁকে মৃত অবস্থায় ঘরে পান তাঁর বাবা-মা। নাফিউলের বাবা-মায়ের অভিযোগ, জমি নিয়ে বিরোধের জেরে তাঁদের ছেলেকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছেন দুই চাচা ও চাচাতো ভাইয়েরা। এ ঘটনায় মামলা করার পাঁচ মাস হয়ে গেলেও আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের গ্রেপ্তার করছে না পুলিশ। উল্টো নাফিউলের পরিবারকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছেন অভিযুক্ত ব্যক্তিরা। এমন অবস্থায় চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে জানিয়েছেন নাফিউলের বাবা-মা।
আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) দুপুরে পাবনায় এক সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ জানান নাফিউলের বাবা রেজাউল করিম ও মা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নাসিমা আক্তার।
নাফিউল করিম সোহান পাবনার ফরিদপুর উপজেলার দিঘুলিয়া গ্রামের রেজাউল করিম-নাসিমা আক্তার দম্পতির সন্তান। তিনি গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের ৪৩তম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন।
সংবাদ সম্মেলনে নাফিউলের মা নাসিমা আক্তার অভিযোগ করে বলেন, বাড়ির সামনে জমি কেনার পর থেকে তাঁদের বিরোধ দেখা দেয় নাফিউলের চাচা ইব্রাহিম হোসেন-নজরুল ইসলাম এবং চাচাতো ভাইদের সঙ্গে। এর জেরে গত ২৪ এপ্রিল ওই জমির মাটি কাটা নিয়ে ঝগড়া বাধান তাঁরা। সেদিন তাঁরা প্রকাশ্যে সবার সামনে নাফিউলকে হত্যার হুমকি দেন। গত ৫ জুন ছুটিতে বাড়িতে যান নাফিউল। ৮ জুন রাতে খাবার খেয়ে ঘরে ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। পরদিন ৯ জুন সকালে ঘুম থেকে উঠে ছেলের মরদেহ দেখতে পান তাঁর বাবা-মা।
নাফিউলের বাবা-মায়ের দাবি, আগের বিরোধের জেরে ৮ জুন রাতের কোনো এক সময় নাফিউলকে তাঁর চাচা ও চাচাতা ভাইয়েরা মিলে শ্বাসরোধে হত্যা করেছেন।
নাফিউলের বাবা-মায়ের অভিযোগ, নাফিউলকে স্থানীয় হাসপাতাল থেকে মৃত ঘোষণা করার পর তাঁরা লাশ ঢাকার গণ বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল হাসপাতালে নিতে চান। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষের লোকজন লাশ বাড়িতে নিয়ে যান। ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে চাচা ও চাচাতো ভাইয়েরা নিজেরাই পরিবারের অনুমতি ছাড়া লাশ গোসল করান এবং তড়িঘড়ি করে জানাজা ও দাফন সম্পন্ন করেন। তাঁরা নাফিউলের পরিবার বা আত্মীয়স্বজন কারও কোনো কথা শোনেননি।
হুমকি আর চাপ উপেক্ষা করে থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ মামলা নেয়নি। তারা আদালতে মামলা করার পরামর্শ দেয়। নাফিউলের মৃত্যুর প্রায় দুই মাস পর ৪ আগস্ট নাফিউলের মা নাসিমা আক্তার বাদী হয়ে পাবনার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি হত্যা মামলা করেন। মামলায় নাফিউলের দুই চাচা ইব্রাহিম হোসেন, নজরুল ইসলাম, চাচাতো ভাইসহ ছয়জনকে আসামি করা হয়।
নাফিউলের বাবা-মা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, মামলার পরও অভিযুক্ত আসামিদের গ্রেপ্তার করছে না পুলিশ। আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও দেখছে না তারা। উল্টো নানাভাবে নাফিউলের বাবা-মাকে হয়রানি ও প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছেন অভিযুক্ত ব্যক্তিরা। এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন উল্লেখ করে অবিলম্বে ছেলে হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও ন্যায়বিচার দাবি করেন নাফিউলের বাবা-মা।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ফরিদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাকিউল আযম বলেন, ‘প্রথমে নাফিউলের স্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে তাঁরা দাফন করেছিলেন। ওই সময় থানায় কোনো জিডি বা মামলা করেননি তাঁরা। সম্প্রতি আদালতে একটি মামলা করেছেন। সেই মামলার পঞ্চম আদেশে থানায় মামলা করে তদন্তের আদেশ দেন আদালত। আমরা ৫ ডিসেম্বর মামলা রুজু করেছি। তদন্ত চলছে।’
ওসি আরও বলেন, পুলিশ আসামি ধরছে না—এ কথা ঠিক নয়। কারণ, থানায় তো তাঁরা মামলা করেননি। তদন্তের জন্য লাশ তুলে ময়নাতদন্ত করতে হবে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর বোঝা যাবে নাফিউলের মৃত্যু কীভাবে হয়েছে। তদন্তে প্রমাণ পেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হবে।
মামলার প্রধান অভিযুক্ত ইব্রাহিম হোসেন বলেন, ‘ছেলেটা মারা যাওয়ার পর তার বাবা-মা ও আত্মীয়স্বজন নিজেরাই ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে। সেখান থেকে ঘুরে এলে এলাকার মানুষজনই দাফন-কাফন করেছে। এখন হঠাৎ করে যে অভিযোগ করা হচ্ছে, সেটা মিথ্যা। ছেলেটা কীভাবে মারা গেছে, আমরা নিজেরাও জানি না। এর আগে পুলিশ এসে একবার সব জেনেশুনে গেছে। আদালতে মামলা করেছে বলে শুনেছি।’