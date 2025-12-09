পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চালু মার্চেই: প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

২০২৬ সালের মার্চ মাসেই পাবনা থেকে ঢাকায় সরাসরি ট্রেন চলাচল শুরু হতে পারে বলে আশার কথা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার সড়ক, সেতু ও রেল যোগাযোগবিষয়ক বিশেষ সহকারী শেখ মইনউদ্দিন। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকালে পাবনার পাকশীতে পশ্চিমাঞ্চল বিভাগীয় রেলওয়ে কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই তথ্য জানান।
শেখ মইনউদ্দিন বলেন, রেল বিভাগ বর্তমানে কিছু কোচের সংকটে রয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে সেই সংকট দূর করে মার্চ মাস থেকেই পাবনা-ঢাকা রুটে সরাসরি ট্রেন চালুর প্রস্তুতি নিচ্ছে রেলওয়ে।
এ সময় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালপত্র পরিবহনের জন্য নির্মিত তবে বর্তমানে ব্যবহার না হওয়া রেলস্টেশনটি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথাও জানান তিনি।
দেশে নৌ, রেল ও সড়ক—তিন পথেই সমন্বিত আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থা গড়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে শেখ মইনউদ্দিন বলেন, জেলা পর্যায়ের সংযোগকারী মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং প্রধান সড়কগুলো প্রশস্তকরণের কাজ শুরু হয়েছে। পুরোনো জেলা হিসেবে পাবনার প্রধান আবদুল হামিদ সড়ক প্রশস্তকরণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, আরিচা-খাসচর ফেরি সংযোগ প্রকল্প, পাকশী-বাধেরহাট সড়ক প্রশস্তকরণ, কাশীনাথপুর-উল্লাপাড়া সড়ক প্রশস্তকরণসহ কয়েকটি প্রকল্প সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। পাশাপাশি ঈশ্বরদী রেলগেট এলাকায় যানজট নিরসনে একটি ওভারপাস নির্মাণের আশ্বাসও দেন তিনি।
এর আগে বিএনপির চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী, পাবনা সদর আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক, পাবনা-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রহমান হাবিব প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী শেখ মইনউদ্দিনের কাছে পাবনাবাসীর পক্ষ থেকে যোগাযোগ উন্নয়নে দীর্ঘদিনের দাবিগুলো তুলে ধরেন।
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী শেখ মইনউদ্দিন গতকাল সোমবার (০৮ ডিসেম্বর) ঈশ্বরদী আসেন। মঙ্গলবার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প ও উপদেষ্টার ছাত্রজীবনের স্মৃতিবিজড়িত নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল স্কুল পরিদর্শন করেন।
এ সময় পাবনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুস সামাদ খান মন্টু, বাংলাদেশ পেট্রলপাম্প মালিক সমিতির মহাসচিব আবু আহসান খান রেয়ন ও পশ্চিমাঞ্চল বিভাগীয় রেলের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।