পাবনায় অস্ত্র-গুলিসহ ‘কিলার জাহিদ’ গ্রেপ্তার

পাবনায় অনুকূল চন্দ্র আশ্রমের সেবায়েত নিত্যরঞ্জন সাহা পাণ্ডে হত্যা ও মুন্তাজ চেয়ারম্যানের হাত কাটা মামলার অন্যতম আসামি জাহিদুল ইসলাম ওরফে কিলার জাহিদকে (৪৮) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় উদ্ধার করা হয় অস্ত্র, গুলিসহ অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম।
আজ শনিবার (১৭ জানুয়ারি) দুপুরে জেলা পুলিশের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এর আগে শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাবনা জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা।
গ্রেপ্তার জাহিদ পাবনা সদর উপজেলার কাশিপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামের বাচ্চু সরদারের ছেলে।
পাবনা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি রাশেদুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি টিম পাবনা পৌর এলাকার দিলালপুর মহল্লার বজলুল হক রোডে নাজমুন্নাহারের বিল্ডিংয়ের ৪র্থ তলায় ভাড়াটে হাসি খাতুনের ফ্ল্যাটে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে ফ্ল্যাটের গেস্টরুম থেকে জাহিদুল ইসলাম ওরফে কিলার জাহিদকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এ সময় একটি দুই নলা ওয়ান শুটার গান, একটি এক নলা ওয়ান শুটার গান, একটি ১২ বোর কার্তুজ, একটি ধারালো তলোয়ার, একটি ধারালো চায়নিজ কুড়াল, একটি .২২ বোর রিভলবারের রিভলভিং চেম্বার, তিনটি আগ্নেয়াস্ত্রের ট্রিগার, দুটি লোহার স্প্রিং, একটি ইলেকট্রিক ড্রিল মেশিন ও একটি হ্যাকসো ব্লেড জব্দ করা হয়।
ডিবি পুলিশের ওসি রাশেদুল ইসলাম আরও জানান, গ্রেপ্তার করা আসামির বিরুদ্ধে পাবনা সদর থানায় অস্ত্র আইনে মামলা করার পর আজ সকালে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। পরে সেখান থেকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার আসামি জাহিদের বিরুদ্ধে ২০১৬ সালে চাঞ্চল্যকর পাবনা হেমায়েতপুর শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র আশ্রমের সেবায়েত নিত্যরঞ্জন সাহা পাণ্ডে হত্যা মামলা, হেমায়েতপুর ইউপি চেয়ারম্যান মুন্তাজ আলীর হাত কাটা মামলাসহ একাধিক মাদক মামলা রয়েছে।