পাবনা বিএডিসি: এডির স্বেচ্ছাচারিতায় অচলাবস্থা

ব্যক্তিগত ক্ষমতার প্রদর্শনে সংকটে পড়েছে রাষ্ট্রীয় একটি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র। পাবনার টেবুনিয়ায় বিএডিসি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক মাহমুদুল হাসানের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, অসদাচরণ ও হেনস্তার অভিযোগে চরম অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। বগুড়ায় বাড়ি হওয়ার সুবাদে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে সিনিয়র ও সাবেক কর্মকর্তাদের প্রকাশ্যে অপদস্থ করা, ভয়ভীতি দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বের অপপ্রয়োগে প্রতিষ্ঠানের ভেতরে সৃষ্টি হয়েছে অচলাবস্থা। এর প্রভাব পড়ছে দৈনন্দিন কার্যক্রমে, চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে লোকবল সংকটে থাকা কেন্দ্রটির কার্যক্রম।
সম্প্রতি একজন অবসরপ্রাপ্ত উপসহাকরী প্রকৌশলীর সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডার জেরে মাহমুদুল হাসান শ্রমিকদের ব্যবহার করে কাজ বন্ধ রেখে ওই প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে মানববন্ধন করিয়েছেন বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ ও থানায় জিডি করার ঘটনাও ঘটেছে। ফলে বিএডিসি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ খামারে শ্রমিক, কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। এতে স্বাভাবিক কার্যক্রমে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।
অভিযোগে জানা গেছে, বিএডিসি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের লোকবল সংকট প্রবল আকার ধারণ করেছে। ২৬টি পদের বিপরীতে মাত্র তিনজন দিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে। অফিসের কাজের প্রয়োজনে অবসরপ্রাপ্ত উপসহকারী প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর আলমকে দিয়ে কর্মকর্তারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করাচ্ছেন। ৫ জানুয়ারি শ্রমিকেরা একটি দাবি নিয়ে ধর্মঘট করেন। ওই দিন জাহাঙ্গীর আলম অফিসে গেলে শ্রমিকেরা ঢুকতে বাধা দিয়ে তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন।
এরপর ১১ জানুয়ারি অফিসে গিয়ে অবসরপ্রাপ্ত উপসহকারী প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর আলম দেখতে পান তাঁর বসার কক্ষে চেয়ার-টেবিল নেই। পরে অফিসের পিয়ন সবুজকে বিষয়টি বললে সে জানায়, সহকারী পরিচালক মাহমুদুল হাসান স্যারের নির্দেশে শ্রমিকেরা তাঁর অফিসের চেয়ার-টেবিল সরিয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ পর মাহমুদুল হাসান অফিসে আসার পর তাঁর কাছে জাহাঙ্গীর আলম জানতে চাইলে দুজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি ও গালাগাল শুরু হয়। একপর্যায়ে দুজন মারমুখী হয়ে উঠলে শ্রমিকেরা তাঁদের নিবৃত্ত করেন। পরে এ ঘটনায় দুজনেই বিএডিসি টেবুনিয়ার যুগ্ম পরিচালকের (বীপ্র) কাছে লিখিত অভিযোগ দেন। এ ছাড়া সহকারী পরিচালক সদর থানায় একটি জিডি করেন।
জানতে চাইলে অবসরপ্রাপ্ত উপসহকারী প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘আমি এডি সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমার চেয়ার-টেবিল কোথায়? তখন তিনি আমাকে বলেন, কিসের টেবিল, আপনার এখানে কী, আপনার তো চাকরি নেই। এসব বলে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন, যা মানহানিকর। অফিসের সিনিয়র অফিসারকে না জানিয়ে তিনি তো আমার চেয়ার-টেবিল সরাতে পারেন না। আবার ঝামেলা হলো এডির সঙ্গে, শ্রমিকদের সঙ্গে আমার কোনো ঝামেলা নেই। অথচ তিনি শ্রমিকদের দিয়ে আমার বিরুদ্ধে মানববন্ধন করালেন।’
বিএডিসি পাবনার বিপণন বিভাগের উপপরিচালক ড. মো. ছাদেক হোসেন বলেন, ‘এডি মাহমুদুল হাসান চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। সিনিয়র কাউকে মানেন না। বগুড়ায় বাড়ি হওয়ায় ক্ষমতার দাপট দেখান। ৫ আগস্টের আগে আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিশে ছিলেন। এখন ভোল পাল্টে বিএনপি সেজেছেন। কাউকে তোয়াক্কা করছেন না।’
টেবুনিয়া বিএডিসির (খামার) উপপরিচালক এস এম মাহবুব অর রশিদ বলেন, ‘এডি মাহমুদুল হাসানের কথামতো কাজ না করায় ইতিপূর্বে তিনি আমাকেও নানাভাবে হেনস্তা করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি আমাকে নিয়ে বিভিন্নভাবে পোস্ট দিয়েছেন। তিনি সবার ওপরে খবরদারি করার চেষ্টা করছেন। তাঁর কথা না শুনলে নানাভাবে হেনস্তা করা হয়। বিষয়টি আমি লিখিতভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দিয়েছি।’
অভিযোগের বিষয়ে সহকারী পরিচালক মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তোলা হয়েছে তার কোনোটি সত্য নয়, সব মিথ্যা। আমার ওপরে হামলা করেছিলেন অবসরপ্রাপ্ত উপসহকারী প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর আলম। শ্রমিকেরা না ঠেকালে হয়তো সেদিন আমার কিছু হয়ে যেতে পারত। এ বিষয়ে আমি যুগ্ম পরিচালকের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছি ও থানায় জিডি করেছি। কিন্তু এ কয়েক দিনে যুগ্ম পরিচালক স্যার এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেননি।’ এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আমি ৮ মাস অফিস কেন করি নাই, সেটি আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানে। পরিস্থিতির কারণে তাঁদের জানিয়েই আমি অফিস করা থেকে বিরত ছিলাম।’
এ বিষয়ে টেবুনিয়া বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের যুগ্ম পরিচালক কৃষিবিদ মো. কাজেম আলী বলেন, ‘একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষকে তিনি অপদস্থ করতে পারেন না। কারণ আমরাই আমাদের অফিসের প্রয়োজনে তাঁকে দিয়ে কাজ করাচ্ছি। দুজনের অভিযোগ পেয়েছি, খতিয়ে দেখছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘সহকারী পরিচালক মাহমুদুল হাসান ৫ আগস্টের পর দীর্ঘ ৮ মাস অফিস করেন নাই। বর্তমানেও অনিয়মিতভাবে অফিস করছেন। তিনি খামারের বিভিন্ন কাজে বাধা সৃষ্টি করছেন। কোনো সিনিয়র কর্মকর্তাদের মানছেন না। নিজের ইচ্ছেমতো নিজেই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন। ক্ষমতার প্রভাব দেখাচ্ছেন। আমি বিভিন্ন সময় বীজের কোয়ালিটি দেখে বলে দিচ্ছি, এটা নেওয়া হোক। কিন্তু তিনি আবার সেটা মানসম্মত নয় বলে বাতিল করে দিচ্ছেন।’
কৃষিবিদ কাজেম আলী আরও বলেন, ‘২২ জানুয়ারির মধ্যেই আমন বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণাগারে সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক ও শ্রমিকদের যোগসাজশে শ্রমিকেরা কাজকর্ম করছেন না। ফলে স্বাভাবিক কাজকর্ম হচ্ছে না। তার কারণে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ ব্যাহত হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বীজ সংরক্ষণ না হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।’