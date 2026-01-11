হোম > সারা দেশ > নোয়াখালী

নোয়াখালীতে ১২৭ ভরি স্বর্ণ চুরির ঘটনায় আটক ৩, কিছু স্বর্ণ উদ্ধার

নোয়াখালী প্রতিনিধি

চোরাই স্বর্ণসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালী সুপার মার্কেটের ‘নিলয় জুয়েলার্সে’ চুরির ঘটনায় মোর্শেদ মহসিন, তাঁর স্ত্রী শিল্পী আক্তারসহ আলাউদ্দিন নামের তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁরা সবাই আন্তজেলা চোর চক্রের সদস্য বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে চুরি হওয়া ১২৭ ভরি স্বর্ণের মধ্যে ৯ ভরি ৪ আনা ২ রত্তি ৭ পয়েন্ট স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়।

আজ রোববার দুপুরে নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান পুলিশ সুপার টি এম মোশাররফ হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবু তৈয়ব মো. আরিফ হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. লিয়াকত আকবর।

পুলিশ সুপার জানান, ১ জানুয়ারি নোয়াখালী সুপার মার্কেটের চতুর্থ তলায় অবস্থিত নিলয় জুয়েলার্সে ৮-১০ জনের একটি সংঘবদ্ধ দল শাটারের তালা ভেঙে প্রবেশ করে। তারা ১২৭ ভরি স্বর্ণ লুট করে নিয়ে যায়। পরে এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী সুধারাম মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন। এ ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযানে নামে পুলিশের একাধিক দল।

অভিযানের অংশ হিসেবে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুমিল্লার মুরাদনগর ভাঙ্গরা পাকা সড়কে অভিযান পরিচালনা করে মোর্শেদ মহসিন ও তাঁর স্ত্রী শিল্পী আক্তার এবং আলাউদ্দিনকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানাধীন বড়দীঘির পাড় এলাকার ভাড়া বাসায় তল্লাশি চালিয়ে চোরাইকৃত ৯ ভরি ৪ আনা ২ রতি ৭ পয়েন্ট স্বর্ণালংকার উদ্ধার করা হয়। মামলার তদন্ত অব্যাহত আছে। আসামিরা আদালতে নিজেদের দোষ স্বীকার করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি প্রদান করেছেন।

