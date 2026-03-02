হোম > সারা দেশ > নোয়াখালী

পান্তাভাতে সেহরি-ইফতার, চরম কষ্টে বিধবা আয়েশার পরিবার

মুজাহিদুল ইসলাম সোহেল, সুবর্ণচর (নোয়াখালী) 

৮-১০ হাত লম্বা জরাজীর্ণ ঝুপড়ি ঘরে পান্তাভাত নিয়ে বসে আছেন আয়েশা বেগম। ছবি: আজকের পত্রিকা

অভাব-অনটনের কারণে কখনো শুধু পানি, কখনো পান্তাভাত খেয়েই সেহরি ও ইফতার সারতে হচ্ছে নোয়াখালীর সুবর্ণচরের বিধবা আয়েশা বেগম ও তাঁর তিন সন্তানকে। অনেক সময় পান্তাভাত পচে গেলেও তা খাওয়াতে বাধ্য হচ্ছেন আদরের সন্তানদের।

আয়েশা বেগমের তিন সন্তান। ছবি: আজকের পত্রিকা

সম্প্রতি উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের চর নোমান গ্রামের একটি জরাজীর্ণ ঝুপড়ি ঘরে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যুৎবিহীন অন্ধকার কক্ষে কুপি জ্বালিয়ে বসবাস করছেন তাঁরা। ছোট্ট ঘরের এক পাশে নামাজ শেষে পান্তাভাত নিয়ে বসেন আয়েশা। স্যাঁতসেঁতে গন্ধযুক্ত সেই ভাতই তাঁদের ভরসা। অন্য পাশে বসে বড় ছেলে মো. সজীব লেখাপড়া করার চেষ্টা করছে। ছোট দুই সন্তান মো. সৌরভ ও মো. সবুজ নীরবে মায়ের পাশে বসে থাকে।

প্রায় দুই বছর আগে দুর্ঘটনায় স্বামী আমির হোসেন লেদুকে হারান আয়েশা বেগম। তিনি ট্রাক ও পিকআপে মালামাল ওঠানামার কাজ করে পরিবার চালাতেন। ২০২৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর সকালে কয়েকজন শ্রমিকসহ পিকআপে গাছ তুলতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি। একটি বড় গাছের টুকরো তাঁর ওপর ছিটকে পড়ে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

স্বামীর মৃত্যুর পর আয়েশার পরিবারকে সহায়তা করতেন তাঁর বৃদ্ধ বাবা আলী আহম্মেদ। কিন্তু গত বছরের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে তিনিও মারা যান। এর পর থেকেই আয়েশা ও তাঁর সন্তানদের জীবনে নেমে আসে চরম অনিশ্চয়তা।

আয়েশা বেগম বলেন, ‘দুই বছর আগে স্বামী হারিয়েছি। তিন সন্তান নিয়ে ঝুপড়ি ঘরে থাকি। বৃষ্টিতে ভিজি, রোদে শুকাই। আগে বাবা খোঁজ নিত, সেও মারা গেছে। এখন আমাদের দেখার কেউ নেই। অনেক সময় পচা ভাত দিয়েই সাহরি-ইফতার করি। বড় ছেলেও আমার সঙ্গে রোজা রাখে।’

নিহতের ভাই মজিবুল হক বলেন, ‘আমাদের নিজের অবস্থাও ভালো না। নিয়মিত সাহায্য করতে পারি না। কেউ এগিয়ে এলে পরিবারটির উপকার হতো।’

স্থানীয় ব্যবসায়ী মো. সিরাজ উদ্দিন বলেন, ‘আমির হোসেন খুব পরিশ্রমী মানুষ ছিল। মৃত্যুর সময় তার কাছে এক টাকাও ছিল না। এলাকাবাসীর সহায়তায় দাফন সম্পন্ন হয়। এখন তার স্ত্রী-সন্তানেরা খুব কষ্টে আছে।’

সুবর্ণচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আকিব ওসমান বলেন, ‘বিষয়টি জেনেছি। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আপাতত এক মাসের খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তীকালে প্রয়োজনীয় সরকারি সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে।’

সম্পর্কিত

হাতিয়ায় হান্নান মাসউদের গাড়িবহরে হামলা, বিচারের দাবিতে সড়কে অবস্থান

বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর দ্রব্যমূল্য কমতে শুরু করেছে: এমপি বরকত উল্লাহ বুলু

নোয়াখালীতে শহীদ মিনারে ফুল দিতে এসে আ.লীগের ৬ নেতা-কর্মী আটক

তিনজনকে চাপা দিয়ে দোকানে লরি, নিহত ১ ও আহত ৩

মিছিল নিয়ে নোয়াখালী জেলা আ.লীগ কার্যালয়ের তালা খুললেন নেতা-কর্মীরা

হাতিয়ায় ছাত্রদল নেতার ঘরে আগুন

হাতিয়ায় মারামারি হলেও ধর্ষণের অভিযোগ সঠিক নয়, দাবি পুলিশের

দ্বীপ হাতিয়ার মানুষ আজ ভীত-সন্ত্রস্ত: হান্নান মাসউদ

নির্বাচনে প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ বিএনপি প্রার্থীর

নোয়াখালী-৬ আসনে হান্নান মাসউদ বিজয়ী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা