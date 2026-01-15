হোম > সারা দেশ > নোয়াখালী

হাতিয়ায় শিক্ষার্থীকে অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগ, বিক্ষোভ

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি

হাতিয়ায় শিক্ষার্থীকে অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর হাতিয়ায় শিক্ষার্থীকে অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগ উঠেছে কোস্ট গার্ড সদস্যদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার উপজেলা সদরে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগে, গত মঙ্গলবার রাতে রুবেলকে নিজ বাড়ি থেকে আটকের পরদিন (বুধবার) আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে তাকে থানায় সোপর্দ করা হয়। অপর দিকে কোস্ট গার্ডের দাবি, অস্ত্র বিক্রির সময় তাকে আটক করা হয়। পরে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে থানায় মামলা করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার মো. রুবেল উপজেলার চরকিং ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের রহিম মাঝির ছেলে এবং সুবর্ণচর সৈকত ডিগ্রি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। সে পড়ালেখার পাশাপাশি ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তবে তার কোনো পদপদবি নেই।

সমাবেশে বক্তব্য দেন উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক ইসমাইল হোসেন ইলিয়াছ, সদস্যসচিব ফাহিম উদ্দিন, পৌরসভা যুবদলের আহ্বায়ক মমিন উল্যাহ রাসেল, সদস্যসচিব কাউছার মোস্তফা, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব সুমন তালুকদার, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক খোন্দকার সোহেল, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক রিয়াজ মাহমুদ, সদস্যসচিব আবদুল হালিম প্রমুখ।

এ সময় বক্তারা বলেন, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সঠিক তদন্তের মাধ্যমে গ্রেপ্তার রুবেলকে মুক্তি না দিলে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। কোস্ট গার্ড এ কাজ টাকার বিনিময়ে করেছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা।

